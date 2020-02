Grbin: Ako Centar za socijalnu skrb to sam ne učini, neka ministrica Bedeković poništi njihovo rješenje

Saborski zastupnici SDP-a Sabina Glasovac i Peđa Grbin na današnjoj su konferenciji za medije u Saboru izrazili zadovoljstvo odlukom Ustavog suda da su sudovi i nadležna tijela dužni svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u “javnoj usluzi udomljavanja”.

– Ova odluka pokazuje da ima smisla upozoravati na nepravdu i boriti se za ljudska prava i dostojanstven život svakog građanina. Ovo je velika pobjeda i veliki dan za ljudska prava jer je Ustavni sud utvrdio da su istospolno orijentirane osobe koje žive u neformalnim životnim partnerstvima nepravedno izostavljene i da država mora svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja – istaknila je Sabina Glasovac podsjetivši da su prije točno godinu dana, u veljači prošle godine, 33 saborska zastupnika poslala zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu kako bi se izbjegla diskriminacija osoba koje žive u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu.

– Ovo je dobar put za državu, ali i ozbiljna poruka Vladi – ne igrajte se Ustavom Republike Hrvatske, ne igrajte se s ljudskim pravima, niste iznad Ustava i zakona nego ste ih dužni prvi poštivati i štititi, a ne da vas drugi moraju upozoravati i skretati na pravi put – poručila Glasovac.

Peđa Grbin je pak ustvrdio da je Ustavni sud posegnuo za dobrim mehanizmom. Odnosno, tumačio je Zakon i naredio svim upravnim i sudskim tijelima u Hrvatskoj na koji način da taj Zakon provode u praksi.

– U konkretnom slučaju to znači da svaki predmet, neovisno dolazi li od životnih partnera, bračnih drugova ili samaca mora biti tretiran na isti način i podvrgnut istim kriterijima. To znači da će se procjenjivati može li taj par, s obzirom na svoju socioekonomsku ili neku drugu situaciju, ispunjavati ulogu udomitelja, a ne radi li se o životnoj zajednici, bračnoj zajednici ili nekoj trećoj. To je borba protiv diskriminacije i mjera kojom se ostvaruju načela Ustava koja svim građanima jamče da su pred zakonom jednaki – kazao je Grbin. Pritom je pozvao Centar za socijalnu skrb u Zagrebu da poništi rješenje kojim je odbacio zahtjev za udomiteljstvom u slučaju životnih partnera Ive Šegote i Mladena Kožića zato što je nakon ovakve odluke Ustavnog suda potpuno neprimjereno tjerati taj par da vodi još jedan sudski postupak u kojem je potpuno jasno koja su njihova prava i koji je njihov pravni položaj.

– Ako Centar za socijalnu skrb to ne učini u razumnom roku, ne duže od tjedan dana, pozivam ministricu demografije, obitelji, mladih i socijalnu politiku Vesnu Bedeković da iskoristi svoje ovlasti i po pravu nadzora poništi ovo rješenje. To će biti demokratski, u skladu s Ustavom. To je dužnost koja proizlazi iz odluke Ustavnog suda. ova odluka imat će i dalekosežne posljedice i u drugim aspektima, a to je kada je Ustavni sud rekao da argumenti da gay parovi u Hrvatskoj nisu prihvaćeni ne mogu imati nikakav ustavnopravni učinak, što je izuzetno važno za pravni poredak Hrvatske i budućnosti kada se bude tvrdilo da se nekoga smije diskriminirati zbog toga koga voli ili s kim živi – naglasio je Peđa Grbin.