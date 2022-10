Gradsko vijeće Vukovara: Nisu stvoreni preduvjeti za proširenje individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine

Većinom glasova Gradsko vijeće Vukovara usvojilo je Zaključak o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga između Hrvata i Srba koje je na razini koje omogućava suradnju i suživot. Isti Zaključak navodi i kako slijedom toga nisu stvoreni preduvjeti za proširenje individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je kazao kako ga ne raduje činjenica da je broj Srba u Vukovaru pao ali i da je zadovoljan što je taj postotak pao ispod jedne trećine i da je sada Vukovar "kupio" barem deset godina mira. Istakao je i kako je i za ljubav i rat potrebno dvoje, kao i da Grad Vukovar izdvaja velika sredstva za djelovanje udruga i klubova sa srpskim predznakom kao i da se nikada nije gledalo tko je koje nacionalnosti. Podsjetio je i kako je on u svome radu posjetio za Uskrs i pravoslavnu crkvu Svetoga Nikolaja kao i da su za vrijeme njegovog mandata obnovljeni pravoslavni križevi po gradu.

- Većinski hrvatski narod je upravo u Vukovaru prošao kroz svašta i sve ovo je eho toga iz prošlosti. Koliko će on trajati ovisi o svima nama. Grad iz godine u godinu napreduje i to se vidi na svakom koraku. Sada će i u Vukovaru na pročeljima državnih institucija biti postavljene natpisne ploče kojih nema ili su pak prelijepljene – rekao je Penava.

Vedran Vuleta iz Hrvatskih suverenista kazao je kako suverenisti u Vukovaru nisu bili za uvođenje ćirilice kao i da nikada niti neće biti.

Govorio je i predsjednik vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar koji je rekao kako je ta tema uvijek teška i bolna za Vukovarce ali i da je ona pokrenuta u rujnu 2013. godine kada je tadašnji predsjednik Vlade Zoran Milanović dvojezične ploče pokušao uvesti pod okriljem noći. Poslije toga je došlo do prosvjeda i razbijanja ploča.

Govoreći na ovu temu Dejan Drakulić iz SDSS-a kazao je kako je interesantno da uvjeti suživota u gradu ne napreduju napominjući kako je upravo Penava na čelu grada u zadnjih osam godina pitajući tko je onda odgovoran za sve to što se događa.

- Imali smo u gradu nerede, napade navijača, prosvjede i svašta još, a tekst zaključka je uvijek bio isti i nisu se nikada stvorili preduvjeti za proširenje prava pripadnika srpske nacionalne manjine – rekao je Drakulić.

Bivši zamjenik gradonačelnika Vukovara, a sada predsjednik DSS-a, Srđan Milaković kazao je kako mu je drago što se više neće raspravljati o ovoj točki.

- Mučno je bilo raspravljati o ovoj točki proteklih godina kada smo bili toliko napadani radi prava koja tražimo. Sve ovo što se događa je sramota i katastrofa od svih u Hrvatskoj počevši od Vlade, ministarstva, Ustavnog suda kao i samoga grada. Ovo sve više raduje većinu u Hrvatskoj koliko nas malo pogađa. Nas pogađa što je broj Srba smanjen ali ne i ovo sve što se sada radi – rekao je Milaković.

Gradsko vijeće većinom glasova donijelo je i odluku da se krene u promjene Statuta koje će onemogućiti uvođenje dvojezičnosti. Do sada su vukovarski Srbi imali pravo da natpisne ploče budu postavljene na dvojezičnim pločama ali to nikada nije zaživjelo. Imali su pravo i da u gradu traže obrasce na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ali to, kako je rekao Penava, nitko nije tražio. Jedino se koristilo pravo da se materiji za gradske vijećnike tiskaju i na srpskom jeziku i pismu,