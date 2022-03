Vladajuća koalicija pukla u Puli, u Šibensko-kninskoj županiji opasno se trese

Ni godinu dana od lokalnih izbora u jednom gradu i jednoj županiji ozbiljno se “zvecka” prijevremenim izborima. U Puli se raspala vladajuća koalicija Nezavisne liste Filipa Zoričića, stranke Možemo! i SDP-a dok u Šibensko-kninskoj županiji šef Skupštine Stipe Petrina poziva na referendum za rušenje svog koalicijskog partnera, župana Marka Jelića.

No krenimo od Pule. Kako je sam gradonačelnik Filip Zoričić objavio na Facebook profilu “Koalicija ručna kočnica” više jednostavno nema smisla.

Žele referendum

– Kažu mi prijatelji, polako, smiri, prošlo je tek deset mjeseci. Ne, prošlo je već deset mjeseci i ne vjerujem da će se išta promijeniti nabolje. Ovakvim ponašanjem samo se pomaže u povratku na vlast stare garniture – poručio je Zoričić i dodao kako bi “svaki novi dan s podignutom ručnom kočnicom bio izdaja svih onih koji su nam dali glas, a vjetar u leđa onima koje smo smijenili” i da “taj film neće gledati”.

Zoričić se na ovaj drastični potez odlučio dan nakon što je partner u koaliciji, Možemo!, održao konferenciju za medije na kojoj se zauzeo za održavanje referenduma o izgradnji hotela na Lungomare i nogometnom igralištu na Valkanama protiv kojega je u vladajućoj koaliciji, kako se čuje, bio jedino Možemo!.

Pulski gradonačelnik za Večernji list je kazao kako će se sada, nakon što je raskinuo koaliciju, vidjeti tko je za razvoj grada, a tko nije. On i dalje planira predlagati dobre razvojne projekte za grad na Gradskom vijeću, a glasat će, kaže, kako tko želi.

– Ako dođe do blokade na način da se odluke neće donositi, ići će se na nove izbore za Gradsko vijeće. Za sve smo spremni – kazao je Zoričić. Optužio je Možemo! da je glavni kamen spoticanja, da koči razvoj grada i da manipulira informacijama i to posebice vezano za točku izgradnje sportskog igrališta. Odbacio je informacije da je koaliciju raskinuo zbog traženja referenduma. U to pak vjeruju u Možemo! gdje ističu da se raskid koalicije dogodio jednostrano i to baš zbog njihova poziva da se raspiše referendum o temi koja je zažarila pulsku javnost, a riječ je o pitanju pulskog Lungomare.

– Možemo! je podržao sve dosadašnje gradonačelnikove odluke na ukupno 11 sjednica Gradskog vijeća izuzev jedne koja se odnosila na prodaju vrijednih gradskih zemljišta, što je na koncu dovelo do toga da je gradonačelnik Zoričić odlučio da više neće prodavati nekretnine, nego je pokrenuo izradu strategije raspolaganja gradskom imovinom što smo i tražili. Dakle, suradnja je bila idealna – kaže Radojčić te dodaje kako je puklo upravo na referendumu. Otkriva kako su se koalicijski partneri nedavno dogovorili da suradnja postoji i da je dobra, ali i da je na tom sastanku Možemo! naglasio kako se po pitanju budućnosti Lungomare razilaze i da će o tome imati svoj stav, neovisno o drugima.

Preuzeo odgovornost

– Referendum je jedini razlog za ovako drastičan potez gradonačelnika kojeg sam od toga pokušala i odgovoriti, ali on je dobio odluku, a time i preuzeo na sebe odgovornost – poručila je Radojčić.

Iako su formalno još na okupu dramatično je i u Šibensko-kninskoj županiji gdje je u srijedu kao prva točka dnevnog reda osvanuo prijedlog zaključka o potrebi donošenja odluke o raspisivanju referenduma za opoziv župana Marka Jelića. Inicijativa je to samog šefa Županijske skupštine, primoštenskog načelnika Stipe Petrine koji je ujedno i ključni koalicijski partner Nezavisne liste Marka Jelića. Da u tandemu Jelić-Petrina stvari već neko vrijeme “ne štimaju”, nije tajna.

Petrina je i prije pozivao Jelića na ostavku, ali je sada idejom o referendumu definitivno demonstrirao nejedinstvo među vladajućima. I iako se o zaključku na kraju nije ni glasalo jer je HDZ odbio sudjelovati u svemu, pitanje je kako će se situacija rasplesti i hoće li se ići na nove prijevremene izbore, kako im je u srijedu i poručio HDZ-ov gradonačelnik i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Željko Burić, da bi bilo najbolje.

Župan Jelić još je prije, kada je Petrina najavio svoju inicijativu, kazao kako sve drži običnom predstavom i skretanjem pažnje Stipe Petrine s njegovih afera vezanih uz promjene prostornog plana za Primošten koje su u optjecaju te je izjavljivao da je to što Petrina radi jedan od oblika pritisaka na županijsku upravu.

