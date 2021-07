Gradonačelnik davao izjavu, a iza njega se zbog poplave urušila kuća: 'Jeste li vidjeli?'

Broj mrtvih u Belgiji u ekstremnim vremenskim uvjetima i poplavama porastao je na 23, izvijestila je novinska agencija Belga prenoseći izjavu guvernera teško pogođene pokrajine Liege, nakon što su poplave također pogodile dijelove Njemačke, Švicarske, Nizozemske i drugih zemalja.

"Još uvijek ima ljudi na krovovima u pokrajini Liege koji 36 sati nisu jeli ni pili", rekao je guverner Herve Jamar televizijama RTL-TVI i RTBF, a prenosi Belga.

Belgijska ministrica unutarnjih poslova Annelies Verlinden rekla je za televiziju VRT da je prema privremenim podacima poginulo 18 osoba, a jako puno ih je nestalo.

Video - Apokaliptične snimke nakon poplava na zapadu Njemačke

Helikopteri i dronovi nastavit će potragu u narednim satima, rekla je.

A u jednom mjestu u Belgiji, dok je gradonačelnik davao izjavu, dio kuće nestao je pred kamerom.

"Kao što vidite, u onoj kući se ruši još jedan zid. Jeste li vidjeli to? Tamo desno, upravo se sada srušio zid", kazao je.

This is the moment an interview with the mayor of Pepinster in Belgium was interrupted by the sight of a flooded building collapsing and people escaping on the roof.



Latest here: https://t.co/UIeH5RN2qL pic.twitter.com/EgN1CNAe7r