Grad će za Spaladium licitirati do iznosa od 5 milijuna eura

Gradsko vijeće Splita usvojilo je odluku kako će Grad Split licitirati za kupnju Spaladium Arene maksimalno do 5,056.000 eura, koliko potražuje za nenaplaćenu komunalnu naknadu. – Sutra je sastanak vjerovnika, na kojem će oni tražiti poništenje licitacije, no smatramo da bi to bio presedan i očekujemo da sudac taj zahtjev ne prihvati. Grad će licitirati s najvišim iznosom koji ćemo danas izglasati – rekao je dogradonačelnik Antonio Kuzmanić. U slučaju da Grad uspije kupiti Arenu, upravljanje bi preuzela Javna ustanova Športski objekti. Kuzmanić je najavio da će za stavljanje objekta u funkciju biti potrebno uložiti najmanje 2,5 milijuna eura, a naglasio je da Grad raspolaže tim sredstvima. Radovi bi trajali šest mjeseci.

Vijećnik Tomislav Šuta, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita, predložio je da se ide s ponudom od 15,2 milijuna eura. – Grad ima potraživanje koje potječe iz razdoblja nakon proglašenja predstečajne nagodbe, a ono je po zakonu prvo na redu u naplati. Split potražuje 5,130.000 eura, umanjeno za već ovršena sredstva, što iznosi 5,052.000 eura. Sve više od tog iznosa išlo bi direktno bankama, što bi bilo pogodovanje njima. A to što vi predlažete upravo je pogodovanje. Grad će platiti svojih pet milijuna, a ako netko drugi ponudi više, nama će se vratiti komunalna naknada – odgovorio mu je Kuzmanić.

Šuta se nije složio s tim tumačenjem te smatra da navođenje iznosa od 15 milijuna eura ne znači da se Arena mora otkupiti po toj cijeni. – Vi ste ovime otkrili karte. Sad svi znaju do kojeg iznosa idete – poručio je Šuta, no većina je prijedlog prihvatila.

Unatoč protivljenju oporbe usvojena je i odluka o kreditnom zaduženju Splita od 79 milijuna eura za financiranje kapitalnih projekata. Tomislav Šuta kritizirao je prijedlog prozvavši gradonačelnika Ivicu Puljka zbog zaduživanja na kraju mandata. Puljak mu je uzvratio kako ono što govori o financijama nema nikakvog smisla i da postoji procedura za oduzimanje diplome, on bi je pokrenuo. Šuta mu je uzvratio da provjeri diplomu “najvažnijeg čovjeka” u Gradskom vijeću. Jakša Balov (HDZ) pitao je gradonačelnika gdje su projekti.

– Čudno je i smiješno da tražite 79 milijuna eura, a ove godine planirate potrošiti svega pet milijuna. U što će se konkretno utrošiti taj novac? Navodite projekte za 2026. i 2027., ali do tada ima još vremena – poručio je Balov.