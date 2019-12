Govor na slavenskom pretvaraju u tekst

Standardni radni proces na odjelu radiologije izgleda tako da tehničar snimi pacijenta na rendgenu, potom radiolog pogleda snimku na monitoru, uzima diktafon te izgovara dijagnozu. Snimka onda ide na pretipkavanje te se dijagnoza vraća radiologu u tekstualnom obliku na ovjeru. Cijeli proces zna trajati i do tjedan dana. No u bolnicama koje su staromodan način rada odlučile zamijeniti Newtonom sve ide puno brže i efikasnije.

Riječ je o novoj tehnologiji koja pretvara govor u tekst, a za razliku od sličnih velikih svjetskih sustava, ova je specijalizirana baš za slavenske jezike. Tehnologija koja se već koristi u hrvatskim bolnicama na odjelima kardiologije, patologije, nuklearne medicine i rehabilitacije, ali i na sudovima, u odvjetništvu, kod javnih bilježnika i u financijama, razvija se u malom uredu u Zagrebu u kojem radi mladi tim entuzijasta.

Pametan program

Marko Poljak tvrtku za razvijanja sustava koji će govor na hrvatskom jeziku prebacivati u tekst pokrenuo je 2016., a inicijalna ideja bila mu je baviti se praćenjem medija i medijskog sadržaja.

– Da bismo to kvalitetno radili trebalo bi nam oko 4500 djelatnika ili nova tehnologija koja će prebacivati govor u tekst. Nitko od velikih igrača na tržištu nije htio razvijati sustav za slavenske jezike jer je to jako komplicirano i njima ne bi bilo isplativo pa smo se odlučili sami baciti na posao – ističe Marko Poljak koji se do tada bavio financijama. Da je njegova ideja bila pun pogodak pokazalo se veoma brzo kada je tvrtka postala dio velike europske grupacije NEWTON Technologies sa sjedištem u Pragu, a koja je osnovana još 2008. s ciljem razvoja glasovnih tehnologija. Grupacija okuplja 30-ak tvrtki u deset zemalja, a rade pod sloganom – razumijemo glasove milijardu ljudi.

– Sustav je puno teže napraviti za slavenske jezike nego, recimo, za engleski. Stoga nam u razvijanju tehnologije pomažu znanstvenici s Tehničkog sveučilišta u Liberecu – ističe Poljak. Hrvatska podružnica tvrtke zove se Newton Technologies Adria i ima 13 zaposlenih koji rade na razvijanju specijaliziranih rječnika, razvoju softvera te edukaciji korisnika. Uz program za diktiranje, razvili su i mogućnost prijepisa audiosnimaka, pretraživanje audiovizualnih arhiva, analize glasa i glasovnog upravljanja za računala.

– Ta tehnologija javnosti je još relativno nepoznata i tek treba biti prihvaćena, ali ideja se puno više razvila nego smo u početku očekivali – priznaje ekipa iz Newtona koji je već ostvario partnerstvo s Microsoftom, Phillipsom… Poljak ističe kako su im ipak najvažnije pozitivne reakcije korisnika.

– Svjetska statistika pokazuje da 4 do 6 posto nalaza ima u sebi neku grešku. Koristeći ovaj sustav, liječnici mogu brže i detaljnije pisati nalaze – zaključuje Poljak. Njegova kolegica Maša Martinić ističe kako je najveća prednost njihova sustava što je specijaliziran za razne profesionalne grane, a korisnici u njega mogu i sami ubacivati riječi.

– To je pametni sustav koji može čak pretpostaviti što će osoba reći te se sam ispravlja ako pogriješi. Također, korisnik može napraviti dodatnu provjeru preslušavajući snimku, a može sustavu dati i određene naredbe, primjerice da magnetsku rezonancu bilježi kraticom MR – kaže Martinić.

Plemenita svrha

Osim komercijalne svrhe, tim iz Newtona odlučio je svojim sustavom nešto promijeniti u društvu pa su prije godinu dana pokrenuli projekt korištenja softvera za osobe s invaliditetom.

– Možemo im olakšati školovanje, potragu za poslom i sam rad. Iznenadilo nas je da u Hrvatskoj živi više od 500.000 osoba s invaliditetom, a samo 2,2 posto njih je zaposleno. Mnogi se pri odabiru karijere vode onime što mogu raditi, a ne što stvarno žele. Upoznali smo, primjerice, mladića koji ne može biti programer baš zbog tipkanja, a to mu je velika želja – kaže Andrea Mišur iz Newtona koji je u suradnji s Centrom za profesionalnu rehabilitaciju već pokrenuo testiranje programa za šest osoba s oštećenjem vida i sluha te tjelesnim invaliditetom. Još nemaju program za disleksiju i disgrafiju, ali i on je u planu.

– Cilj je da te osobe budu samostalnije te da imaju veće samopouzdanje. Oni sada dosta ovise o asistentima, posebice kada je riječ o tipkanju, a sva pomagala su jako skupa tako da su našim programom oduševljeni – kaže ekipa Newtona kojoj je ovaj projekt veoma brzo najviše prirastao srcu.

