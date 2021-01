Iz Gorskog kotara imaju molbu za goste iz cijele Hrvatske: Prvo provjerite ima li karata

Prijašnjih smo godina u veljači, najkasnije u ožujku, znali s prijateljima unajmiti neku kuću ili apartman u nekom manjem mjestu u Austriji ili Italiji i tjedan dana skijati, ali bojim se da ove godine nećemo ići nikamo. Čuo sam da Italija otvara skijališta, ali je činjenica da je situacija s koronom još teška, barem u tim zemljama, tako da ove godine nećemo ići. Iako, znam neke prijatelje koji će ići, kažu, ako ništa da se, nakon svega što se događalo, maknu iz Zagreba na barem tjedan dana – priča nam Mario Horvat iz Zagreba.

Dodaje i da djeca neće imati tjedan dana praznika u veljači jer je taj tjedan dodan praznicima u siječnju, a i oni su potrošili sav godišnji zbog korone i potresa u Zagrebu, tako da i zbog toga ne mogu putovati, pa će ove godine skijati na Sljemenu ili drugdje u Hrvatskoj.

Tako će, sudeći po podacima Udruge hrvatskih putničkih agencija, biti i za većinu Hrvata.

– Zanemariv je broj naših građana koji će ove godine ići na skijanje izvan Hrvatske. Hrvati su, inače, prijašnjih godina najradije skijali u Sloveniji, Austriji i Italiji kamo je znalo otići oko 200.000 naših sugrađana. Interes za skijanje je lani u listopadu bio jako dobar, rezervirani su aranžmani, no nakon što se epidemiološka situacija u zemljama u okruženju pogoršala, nakon uvođenja lockdowna i policijskih satova sve je otkazano. Dio građana će vjerojatno otići na skijanje, ali na lokacije u koje idu godinama; u hotele, apartmane, kod poznatih domaćina. No, to je zanemariv broj skijaša u odnosu na prijašnje godine. Činjenica je da se skijališta otvaraju, poput skijališta u Italiji, no ne punim kapacitetom, a i situacija u kojoj je važno imati negativan test na koronu pri povratku u Hrvatsku, često i za ulazak u odredišnu zemlju, dodatno poskupljuje put – kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Smatra da će možda veći interes biti u ožujku, posebice ako se epidemiološka situacija, s obzirom na to da je u tijeku cijepljenje diljem Europe, poboljša. Zasad dio Hrvata, pogotovo iz Dalmacije, odlazi na skijanje u destinacije u susjednoj BiH.

No, za većinu Hrvata ove će godine skijališta u Hrvatskoj biti, zapravo, jedini izbor. Gorski je kotar napokon došao na svoje, Čelimbaša kod Mrkoplja i Platak prave su skijaške oaze. Od danas je otvoreno i skijalište na Sljemenu. Snijega svuda ima dovoljno, skijališta rade svaki dan od 9 do 16 sati, ali zbog epidemiološke situacije ograničen je broj skijaša pa svi koji žele, posebno vikendom kada je najveća gužva, možda neće moći skijati, ali će se moći sanjkati. Tako će se na Sljemenu prodavati samo 1000 dnevnih karata na blagajnama Crvenog spusta i Bijele livade. Na Čelimbaši dnevno može skijati 200 skijaša, a na Platku prodaju 600 karata dnevno.

Zato iz skijališta mole građane da, prije nego što krenu na put, provjere ima li još karata u prodaji. Gužve su velike, u Gorski kotar dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, od Osijeka i Istre do Dubrovnika, kako bi uživali u snježnim radostima, tako da su i smještajni kapaciteti u Gorskom kotaru puni.

Gostima su zanimljive i bajkovite destinacije poput Fužina i Lokvarskog jezera gdje uživaju u šetnji.

