Snijeg i lockdown razotkrili problem: Gorani preklinju goste da više ne dolaze na skijališta

Manjkavosti goranske zimske sportske infrastrukture zaista su velike, a potencijalnih investitora gotovo da i nema, što je donekle i razumljivo jer ovo područje u (pre)velikoj mjeri ovisi o vremenskim prilikama, a snijega, kao što ga ima ove godine, nije bilo već nekoliko godina pa to ulaganja u zimski turizam čini neisplativim. Zadnjih vikenda Gorski kotar bio je dio brojnih novinskih zapisa relevantnih hrvatskih dnevnika, odnosno središnjih informativnih emisija najvažnijih domaćih TV kuća, piše Novi list.

Na svu sreću povod nisu bile – što je najčešće slučaj – klimatske prilike i neprilike, već iznenađujuće velik broj ljudi koji su prvog snježnog vikenda 2021. godine pohrlili prema zasniježenom Gorskom kotaru kako bi uživali u tipičnim zimskim radostima – skijanju, sanjkanju, klizanju, grudanju…​ Broj posjetitelja bio je toliki da su, primjerice, i u subotu i u nedjelju dva goranska odredišta – skijalište Čelimbaša u Mrkoplju te delnički Planinski centar Petehovac – putem medija obavještavali ljude da više ne dolaze jer – nema mjesta!

Opisana situacija djeluje pomalo nestvarno. Da je netko prošle godine ili prije dvije-tri ili više ustvrdio kako će jedne od nadolazećih zima Gorani moliti goste da NE DOLAZE jer su kapaciteti popunjeni, nema toga tko mu se ne bi nasmijao. Kad ono – baš se tako dogodilo! Logično je zapitati se otkud odjednom tako izniman interes za Gorski kotar. Odgovor je, navodi Novi list, vrlo jednostavan. Dogodila se – korona. Pandemija ove opake i opasne bolesti zatvorila je granice mnogih država u svijetu, među njima i onih zemalja (Slovenija, Italija, Austrija, Švicarska, Francuska) koje su svakog siječnja odredište nekoliko stotina tisuća hrvatskih ljubitelja skijanja koji zimski godišnji koriste kako bi uživali u skijanju.

Budući da se do tih zapadnoeuropskih skijališta – kao ni do susjedne Bosne i Hercegovine – nije moglo, mnogi su hrvatski ljubitelji zimskih radosti, ako ništa drugo, pokušali bar vikend provesti na domaćem snijegu. I otud invazija na Gorski kotar i susjedni Platak. Nažalost, nije tako. Da su granice otvorene, da se može do Kronplatza ili još bližih slovenskih i talijanskih alpskih skijališta, Gorski bi kotar bio, kao i obično, slabašno posjećen.

Tako je, dojam je, jedina prava korist prvoga gužvovitog snježnog vikenda 2021. godine bila u tome što je Gorski kotar još jednom pokazao svoje potencijale. Drugim riječima – iako to nije ništa novo – Gorski bi kotar mogao biti zaista sjajno odredište za skijanje, sanjkanje i sve druge zimske sportove i radosti, piše Novi list.

