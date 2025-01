Gore nego lani: teško ozlijeđeno 13 osoba, lakše 16, propucane kuće, automobili, počinjeno 14 kaznenih djela i 155 prekršaja...

Zbog uporabe pirotehničkih sredstava ove godine, srećom, nije bilo poginulih, no teško je ozlijeđeno 13 osoba, dok ih je još 20 bilo lakše ozlijeđeno. Među teško ozlijeđenim osobama bilo je i djece mlađe od 14 godina, a ta ozljeđivanja dogodila su se na područjima PU primorsko-goranske, PU sisačko-moslavačke, PU splitsko-dalmatinske, PU zadarske i PU zagrebačke. Priopćio je to MUP, izvijestivši o rezultatima svoje akcije "Mir i dobro". Tijekom trajanja akcije, koja se provodila od 13. prosinca 2024. do 7. siječnja 2025. policija je evidentirala 155 prekršaja i 14 kaznenih djela povezanih s korištenjem pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva. Bilo je podneseno i više od 40 optužnih prijedloga koji su podneseni protiv roditelja djece mlađe od 14 godina koja su koristila pirotehniku. Osim toga, podnesen je i određen broj optužnih prijedloga prema djeci starijoj od 14, ali mlađoj od 18 godina zbog uporabe pirotehnike.

Istovremeno, zabilježena su i dva propucavanja kuća, šest propucavanja automobila i pet propucavanja drugih objekata. Nadalje, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite proveli su 813 nadzora što je 67 više nego u istoj akciji godinu ranije. Policija je tijekom akcije "Mir i dobro" zaplijenila 96 komada oružja, 5281 komada streljiva, 0,30 kg eksploziva, 10 komada eksplozivnih sredstava kao što su bombe te 112.621 komad pirotehničke galanterije. Ranije je MUP priopćio da je zaplijenio 2,5 tone pirotehničkih sredstava, uključujući i 100.000 komada petardi. Ilegalna pirotehnika je bila pronađena u poslovnim prostorima privatnih tvrtki, u privatnim stanovima i kućama, tržnicama te na graničnim prijelazima s BiH. Oduzeta je i maloljetnim osobama u većim gradovima, na različitim mjestima.

Gradovi su, i ne samo u Hrvatskoj, ove godine izgledali su kao ratna zona, a da su posljedice uporabe pirotehnike bile gore, svjedoče i usporedbe rezultata iz lanjske akcije s ovogodišnjima. Lani je bilo manje ozlijeđenih: tri teže ozlijeđene, i 16 lakše ozlijeđenih osoba, a među ozlijeđenim osobama bilo je i sedmero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i šest punoljetnih osoba. Što se tiče prekršaja, u prijašnjoj akciji bilo je evidentirano 26 prekršaja i 18 kaznenih djela povezanih s korištenjem pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva.

Zbog, moglo bi se reći pomahnitale uporabe pirotehnike u novogodišnjoj noći, neke zemlje popit Belgije i Njemačke (gdje je zbog pirotehnike poginulo pet osoba) razmišljaju i o strožim kaznama i o izmjenama zakona tako da se uporaba pirotehnike skroz zabrani. Što se tiče Hrvatske, iz MUP-a poručuju da se za sada ne razmišlja o izmjeni postojećeg zakona. Prema njemu se pirotehnička sredstva smiju prodavati samo u prodavaonicama pirotehničkih sredstava koja posjeduju odobrenje MUP-a za maloprodaju pirotehničkih sredstava te se mogu prodavati građanima starijima od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja. Istim zakonom zabranjene su i petarde i redenici, a petarde su najveći uzrok ozljeda kod djece. MUP inače smatra da za sada nema potrebe za izmjenom zakona već misle da ga je potrebno dosljedno primjenjivati, što se po njima može postići - edukacijom.

