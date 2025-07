Godinama je ekstremna desnica pljuckala je po jednom od najvažnijih projekata Europe. Sada je došlo do preokreta

Godinama je ekstremna desnica bila zadovoljna kritiziranjem klimatskih napora Europske unije s margina. To više nije slučaj.U utorak je krajnje desna skupina Patriots for Europe u Europskom parlamentu preuzela kontrolu nad pregovorima o sljedećem cilju smanjenja emisija, što je iznenadni potez koji je šokirao centrističke zastupnike. Patrioti — politički dom Marine Le Pen iz Nacionalnog okupljanja, Viktorovog Orbána Fidesza, Mattea Salvinija Lige i drugih krajnje desnih snaga — pozvali su EU da "napusti" Europski zeleni dogovor, zakonodavni okvir koji vodi kontinent prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. Sada će oni biti zaduženi za izradu stajališta Parlamenta o privremenom klimatskom cilju EU-a za 2040. godinu — te za obranu tog stajališta u nadolazećim pregovorima s glavnim gradovima EU-a. Također će kontrolirati vremenski raspored Parlamenta, što izaziva zabrinutost zbog namjernih odgoda jer je skupina izričito izrazila otpor prema zakonu.Patrioti su "odlučno protiv" prijedloga Komisije od prošlog tjedna za smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u do 90 posto do 2040., rekao je predsjednik skupine Jordan Bardella na konferenciji za novinare u utorak."Stoga smo izrazili spremnost da radimo na ovom izvješću i želimo izraziti našu viziju", rekao je odgovarajući na pitanje POLITICO-a.

"Nismo za smanjenje razina rasta. Nismo za napuštanje naše industrijske baze i ostavljanje istih na cjedilu. Potpuno smo svjesni vrlo negativnog i štetnog učinka ljevice i ekoloških aktivista, i želimo se tome suprotstaviti." Asertivni stav Patriota označava značajnu promjenu u odnosu na prethodni mandat Parlamenta, kada su krajnje desni zastupnici uglavnom bili ograničeni na ismijavanje sa strane i podnošenje uzaludnih amandmana na klimatske zakone EU-a. Ideološki saveznici skupine pozdravili su vijest kao neviđenu priliku za ograničavanje zelenih ambicija bloka.Preokret dolazi u osjetljivom trenutku za zelenu agendu Europe, koja se suočava s intenzivnim otporom ne samo krajnje desnice, već i središnje desne Europske narodne stranke (EPP), političke obitelji predsjednice Komisije Ursule von der Leyen.Potez Patriota doveo je konzervativce u škripac. EPP je oklijevao podržati cilj za 2040., i bio je spreman odbiti prijedlog koji su pokrenuli Zeleni za ubrzavanje parlamentarnih pregovora o cilju. Međutim, sada taj prijedlog predstavlja najbolju priliku centrističkih snaga za obuzdavanje utjecaja krajnje desnice.To ostavlja EPP pred sudbonosnim izborom: ili pružiti podršku ubrzanom cilju zajedno sa Zelenima, Socijalistima i demokratima te drugim centristima — ili se pridružiti krajnjoj desnici i riskirati nanošenje smrtonosnog udarca krhkoj većini von der Leyen.

Foto: Reuters

Krajnja desnica, ne tako daleko

Manevar Patriota pokazuje njihov rastući utjecaj u Bruxellesu.U utorak ujutro, političke skupine Parlamenta sastale su se kako bi odlučile tko će imenovati vodećeg zastupnika, odnosno izvjestitelja, za klimatski cilj za 2040. Taj zastupnik izrađuje stajalište Parlamenta — iako ga drugi zastupnici mogu izmijeniti — te brani to stajalište u pregovorima s vladama EU-a, kao i odlučuje o vremenskom rasporedu rasprava.Te vodeće uloge dodjeljuju se putem aukcija, pri čemu svaka skupina dobiva bodove na temelju svoje veličine koje može potrošiti tijekom mandata. Patrioti su jednostavno nadmašili ostale skupine.Centristički i lijevo orijentirani zastupnici bili su zgroženi. Bojali su se da će Patrioti iskoristiti ovu poziciju za odgađanje i sabotiranje cilja za 2040. No, također su krivili EPP — koji ima najviše bodova — jer nije nadmašio krajnju desnicu. "Stvarno su zabrljali", rekla je Lena Schilling, koja vodi pregovore o cilju za 2040. za Zelene.

"Bila je aukcija među koordinatorima, i EPP je imao priliku ponuditi više od Patriota."Peter Liese, glasnogovornik EPP-a za okoliš koji je sudjelovao na sastanku u utorak, odbio je optužbe, rekavši da su druge skupine ostale u procesu nadmetanja duže od njega i stoga su mogle nadmašiti Patriote.Ipak, Patrioti su bili u mogućnosti konkurentno licitirati jer se politička ravnoteža Parlamenta nakon prošlogodišnjih izbora naglo pomaknula udesno. Skupina, osnovana prošle godine, treća je po veličini frakcija u skupštini, s 85 zastupnika, i stavlja opoziciju Zelenom dogovoru u središte svoje političke platforme.U utorak je vodstvo Patriota proslavilo prvu godišnjicu skupine dok je kritiziralo klimatske ambicije EU-a."Točno prije godinu dana, točno ovog dana, patriotske snage s cijelog kontinenta udružile su se kako bi formirale skupinu Patriots for Europe i postale treća po veličini skupina", rekla je potpredsjednica Kinga Gál, govoreći uz Bardellu."To je bilo", dodala je, "jasno odbijanje katastrofalnih politika Komisije u prethodnom mandatu, uključujući neuspjeli migracijski pakt [i] štetne politike Zelenog dogovora." Za razliku od prethodnog mandata, krajnja desnica sada može formirati većinu s drugim desničarskim zastupnicima i središnje desnim EPP-om. U posljednjih nekoliko tjedana, ova većina uspostavila je kontroverzni odbor za istraživanje financiranja nevladinih organizacija — koje je Bardella u utorak opisao kao "korisnike Zelenog dogovora" — i zatražila od Komisije da ukine zakon protiv greenwashinga.Nasuprot tome, prethodnik Patriota, poznat kao Identitet i demokracija, imao je nešto više od 70 zastupnika na svom vrhuncu i malo drugih zastupnika na koje se mogao osloniti. ID je uglavnom doprinosio izradi zakona Zelenog dogovora podnošenjem kopiranih amandmana — koji nikada nisu usvojeni — tražeći od Komisije da povuče svoje prijedloge.Niti Bardella niti Gál nisu dali pojedinosti o tome što Patrioti namjeravaju učiniti s njihovom vodećom ulogom. Glasnogovornik Patriota nije odgovorio na pitanje hoće li skupina namjerno odgađati zakonodavni proces.

Posljednji napor

Glavne skupine sada ne mogu učiniti ništa kako bi oduzele Patriotima njihovu vodeću ulogu u vezi s klimatskim ciljem za 2040. No, mogu pokušati ograničiti sposobnost krajnje desnice da odgađa proces.Komisija se nada munjevito brzoj usvajanju cilja za 2040. s obzirom na to da zakonodavstvo pruža temelj za klimatski plan bloka za 2035., koji je potreban prema Pariškom klimatskom sporazumu i treba biti podnesen u rujnu. Države žele postići dogovor do sredine tog mjeseca.Doprinosi Parlamenta nisu potrebni za plan za 2035., ali za donošenje zakona za 2040., vlade i zastupnici moraju finalizirati svoja stajališta i zatim postići dogovor između institucija. Kako bi osigurali da je Parlament spreman započeti međuinstitucijske pregovore na jesen, Zeleni su ovog tjedna iznijeli prijedlog za ubrzavanje parlamentarnog procesa. EPP, čije je članstvo podijeljeno oko podrške cilju Komisije od 90 posto, bio je spreman odbiti prijedlog.No sada je prijedlog Zelenih postao jedino ograničenje utjecaja Patriota."Oni mogu odgađati i odgađati i odgađati proces, i vjerojatno djelovati kako bi blokirali proces kako bi cilj za 2040. ostao u zraku mjesecima i mjesecima i mjesecima. To je moć izvjestitelja", rekao je Pascal Canfin, glasnogovornik za okoliš centrističke skupine Renew Europe.Međutim, prema ubrzanom postupku, izvjestitelj ne može izraditi izvješće — što ubrzava proces i ograničava utjecaj Patriota. "To znači da mi preuzimamo kontrolu nad ovim dosjeom", rekao je Canfin.Kako bi ubrzani postupak bio politički prihvatljiviji za EPP, Zeleni su u utorak povukli svoj prijedlog kako bi ga mogli ponovno podnijeti zajedno sa Socijalistima i Renewom, predstavljajući širi politički spektar.

Foto: Reuters

Dilema središnje desnice

Patrioti, krajnje desni Europe of Sovereign Nations i desni Europski konzervativci i reformisti potiču EPP da im se pridruži. "Postoji jasna većina za barem ublažavanje klimatskog zakona kako bi se riješila konkurentnost i kriza troškova života — ako EPP stoji iza vlastite retorike. Vrijeme je da se zaustavi deindustrijalizacija Europe", rekla je Beatrice Timgren, članica ECR-a povezana s Švedskim demokratima.Krajnje desna Alternativa za Njemačku, povezana s Suverenistima, rekla je da će podržati Patriote ako skupina može promijeniti zakon, a ne samo odgađati: "Europa se mijenja, i sve više stranaka počinje shvaćati da ideologija ne smije biti ispred gospodarskog opstanka."Za EPP, takve ponude predstavljaju dilemu. Veliki dijelovi skupine skeptični su prema cilju od 90 posto i žele ga oslabiti, unatoč tome što je Komisija već dala zemljama više fleksibilnosti za postizanje cilja nego ikad prije.No glasovanje protiv ubrzanog postupka centrističke i lijeve skupine doživjele bi kao još jedno izdajstvo.Koalicija koja je prošle godine osigurala reizbor von der Leyen — EPP, Socijalisti i Renew — već je krhka.

Prošli mjesec, nakon što je Komisija nakratko izgledala kao da se pridružila EPP-u i krajnjoj desnici u ukidanju zakona protiv greenwashinga, druge dvije skupine zaprijetile su povlačenjem podrške.Rastuće nepovjerenje eskaliralo je u ponedjeljak tijekom rasprave o prijedlogu ECR-a za izglasavanje nepovjerenja von der Leyen. "Niste li vi ti koji su se udružili s radikalima kako bi rastavili Zeleni dogovor [i] pokrenuli lov na vještice protiv ekoloških nevladinih organizacija?" upitala je čelnica Socijalista Iratxe García Pérez svog kolegu iz EPP-a Manfreda Webera. Glasovanje o povjerenju održat će se u četvrtak, dok se glasovanje za ubrzavanje klimatskog cilja očekuje u srijedu. EPP je u utorak navečer još uvijek vodio razgovore o tome hoće li podržati prijedlog, a glasnogovornik skupine nije odgovorio na zahtjev za komentar.Ovisno o tome hoće li prijedlog proći, Patrioti koji drže pero na cilju za 2040. "mogli bi biti vrlo štetni ili marginalni", rekao je Canfin."To je trenutak istine za EPP", dodao je. "Je li EPP spreman ubiti cilj za 2040., udruživši se s Patriotima? Ili je EPP spreman posvetiti se cilju za 2040.?"