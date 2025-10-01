Gledajte '240 sekundi' 24sata: Optužnica protiv Dabre zbog pucanja: Ne žalim, kriv je Radić

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Saznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
SUMNJA NA JOŠ EKSPLOZIVA
FOTO Duge cijevi na ulicama Münchenu: Građanima zabranjen prilazak, hitno zatvoren i Oktoberfest
veliki pregled
Što se sve nosilo ovog rujna na zagrebačkim ulicama? Donosimo veliku galeriju najboljih kombinacija
usporava starenje i topi masnoće!
Ako želite poboljšati svoje zdravlje svaki tjedan, jedite ovih 5 vrsta voća, savjetuju doktori
briše godine s lica