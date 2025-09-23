Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune

Naši Portali
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 21:15

U današnjim vijestima Igora Bobića:

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zijad Pezerović iz Gunje čije je tvrtka lani na prodaji žira Hrvatskim šumama zaradila čak 3,5 milijuna eura ispala je iz igre, dronovi za koje Rusi kažu da nisu njihovi prijete Europi. Zatvorena ambulanta u Privlaci jer liječnici nisu produljili dozvolu za rad. Sutra suđenje 19-godišnjaku zbog teškog ubojstva djeteta u Osnovnoj školi Prečko prošlog prosinca...

