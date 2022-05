Glavni tajnik UN-a Guterres s predsjednikom Van der Bellenom: 'Rat mora prestati'

Glavni tajnik Organizacije Ujedinjenih naroda(UN) Antonio Guterres danas se je u Beču sastao s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom. Središnja tema razgovora, kako su oboje istaknuli na konferenciji za medije održane nakon njihovog susreta, bio je rat u Ukrajini i njegove međunarodne posljedice, te mjere i strategije za zaštitu klime. Osvrnuli su se i na pandemiju koronavirusa, obrazovanje mladih i druge aktualne teme. Glavni tajnik UN-a boraviti će u Beču do petka jer će predvoditi proljetno zasjedanje najvišeg koordinacijskog i strateškog gremija UN-a u njegovom bečkom sjedištu.

“Ovaj besmisleni rat mora prestati”, rekao je Guterres nakon sastanka s austrijskim predsjednikom. Istakao je kako je “ruska invazija na Ukrajinu, u toj zemlji prouzročila ogromno pustošenje, razaranja i patnju”. “Ovaj rat neće zauvijek trajati”, dodao je glavni tajnik UN-a.

Napomenuo je kako će ponovno doći trenutak za mirovne pregovore, te da će njegov Ured biti za to spreman, iako, kako je naglasio “to nije neposredno vidljivo na horizontu”. “Vezano uz masovne gubitke ljudskih života i razaranja u Ukrajini, nadu se nikada ne smije izgubiti”, poručio je Guterres. Upitan što je razgovarao s Putinom u Moskvi, Guterres je rekao kako se je UN koncentrirao na pitanja evakuacije civila i uspostavu humanitarnih koridora, vezanih uz teške borbe u Mariupolju.

“Ovdje još ima prostora za diplomaciju”, poručio je glavni tajnik UN-a, otkrivši kako je UN u potrazi za putevima kako namirnice i gnojivo iznijeti iz Ukrajine na svjetsko tržište. Guterres je zahvalio Austriji na svemu što čini kako bi pomogla da što prije prestane rat u Ukrajini. Visokom gostu uvodno je austrijski predsjednik zahvalio na njegovom putu u Moskvu i Kijev. “Austrija će kao neutralna zemlja sve učiniti što je moguće u sklopu njene neutralnosti, pa tako ponuditi i svoje posredničke usluge, kako bi došlo do trajnog mira”, rekao je Van der Bellen. Istakao je kako je UN Organizacija koje se međunarodna zajednica “ne može odreći” i koja je nezamjenjiva na međunarodnoj razini, na raznim područjima i forumima. Van der Bellen je također upozorio na problem opskrbe namirnicama i prijeteća “uska grla”, kao posljedice blokiranih izvoza.

“To bi moglo imati gravirajući učinak”, upozorio je. Austrijski predsjednik je također ukazao na jedinstvo Europe kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu. “Putin je ujedinio Europu, koja se na sreću nije dala razjediniti”, istakao je Van der Bellen. Dodao je da je “dio problema to što se o ciljevima rata malo zna i tapka se u tami”. Kako je naglasio austrijski predsjednik, on “ima utisak da je Rusija promijenila ratne ciljeve, ali to je samo njegov utisak”, dodao je. “Od marša na Kijev je u međuvremenu postala jugoistočna zaobilaznica”, konstatirao je Van der Bellen. Potom je rekao kako je s Guterresom također iscrpno razgovarao i o klimatskim promjenama i borbi za zaštitu klime. Glavni tajnik UN-a je upozorio svjetsku zajednicu da bi moglo doći do toga da se propusti dogovoreni cilj od 1,5 stupnjeva kod ograničenja zagrijavanja zemlje. Napomenuo je kako je rat u Ukrajini pokazao da se što prije moramo rastati od fosilnih izvora energije.

“Putin je ubrzao izlazak iz fosilne energije”, potvrdio je Van der Bellen. Ukazao je na opasnost da zbog rata u Ukrajini borba za zaštitu klime bude potisnuta u drugi plan. “A mi više nemamo vremena”, poručio je austrijski predsjednik. Nakon Van der Bellena Guterres se je poslijepodne sastao i s austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom te i ministrom vanjskih poslova Alexanderom Schallenbergom, a potom i s predsjednikom Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta Wolfgangom Sobotkom. Neizostavna tema bila je rat u Ukrajini i njegove posljedice diljem Europe i svijeta, a među ostalim bilo je riječi i o suradnji Austrije i njenih institucija s bečkim sjedištem UN-a.