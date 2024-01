Glavni tajnici u ministarstvima već godinama imaju veće plaće od ministara. Čemu sad čuđenje?

U šumi komentara o nelogičnostima vezanim uz buduće koeficijente državnih službenika posljednjih se dana provlači i zgražanje nad činjenicom da će tajnici u ministarstvima ubuduće imati veću plaću od ministara, čak i od premijera. Treba, međutim, reći da je taj službenički rang po plaćama svoje šefove prešišao godinama ranije. Razlog je jednostavan – osnovica u javnim i državnim službama iz godine u godinu je je stabilno rasla, raste i ove, budući da je u posljednjim pregovorima lani dogovoreno kako će ona od 1. siječnja iznositi 947 eura.

Osnovica za dužnosničke plaće, među kojima su i spomenute premijerska i ministarske plaće, pa i ona predsjednika države, Vrhovnog i Ustavnog suda itd. nije se, pak, mijenjala još od 2014. godine i iznosi nešto više od 516 eura. "Zabetonirana" osnovica za izračun plaća dužnosnika s vremenom je potpuno obesmislila više dužnosničke koeficijente, budući da se osnovna plaća izračunava tako da se koeficijent pomnoži s osnovicom. Krajem 2022. godine koeficijent za izračun plaće ministra iznosio je, i još uvijek iznosi, 6,42. Pomnožen s dužnosničkom osnovicom, ministrima je donosio osnovnu bruto plaću nešto manju od 25.000 kuna. Glavnim tajnicima ministarstava znatno niži koeficijent od 4,549 donosio je, pak, gotovo 29.000 kuna u brutu pa se događalo da su primanja glavnih tajnika i 30 posto veća od ministarskih. U takvoj situaciji, Vlada se "drznula" u proceduru uputiti prijedlog izmjena zakona koji bi izjednačio osnovice za dužnosnike i službenike, no javnost je ovaj plan dočekala drvljem i kamenjem pa je prijedlog povučen.

Plaće političara, jednostavno, nikada nije popularno povećavati. Zbog toga se i sada iz Vladi bliskih krugova čuje kako intervencije u dužnosničke plaće neće biti u ovom mandatu, dakle do izbora, iako će se jaz između plaća ministara i podređenih im službenika u međuvremenu produbiti. Jer bi službenicima, barem po planu, u travnju plaće ponovo trebale rasti. To što će netko tko u ministarstvu radi odgovoran, ali ipak službenički posao makar privremeno imati plaću veću od premijera, čovjeka na daleko najodgovornijoj funkciji u državi, koji je, uz to, neprestano pod povećalom javnosti, apsurdan je i ekstremno populistički ustupak, no moramo priznati kako su krivac za to dobrim dijelom mediji, koji se sada zgražaju nad kaotičnim sustavom.

