Nakon niza umovanja o "križić-kružić" postizbornim dilemama koji su glasački listići važeći, a koji nisu, javio se glas razuma i presjekao taj Gordijski čvor. Prof. dr sc. Sanja Barić u objavi na Facebooku detektirala je problem u izbornom zakonu koji otvara prostor za različita tumačenja te za ubuduće predložila da se jasno propiše da bilo kakvo dopisivanje, uz zadano zaokruživanje kandidata, glasački listić automatski čini nevažećim. Bez iznimke! Sadašnja formulacija "nedvojbeno utvrđena volja birača" nije dobra jer otvara previše prostora za različita dobronamjerna i/ili zlonamjerna, (ne)pristrana tumačenja, obrazlaže Barić. Inače, profesorica je u slučaju famoznog zadarskog listića dala za pravo mišljenju manjine na Ustavnom sudu, dok odluku većine smatra lošom. "No, što ćemo sada?", pita se retorički: "Možemo ruminirati do besvijesti, uključujući i gatati što piše ("ne može" ili možda "ne ŠE" as in "ne Šime Erlić" ili "voćka poslije kiše" ili "ne mama ŠĆ"). Možemo se žestiti i zgražati. Možemo upozoravati. Ali, sve to ostaje za stručne i znanstvene članke", obrazlaže i sugerira da se hladno i realno okrenemo budućnosti. Pri tomu, uz jasno propisivanje valjanog listića, ističe još dvije stvari koje bi trebalo napraviti. Bilo bi idealno, kaže, napraviti i jedinstveni moderni izborni zakonik za što ima dovoljno vremena do narednih izbora. I treće, ne smijemo se olako i površno zanositi te revijalno i prigodno uništavati instituciju Ustavnog suda. Apelira da se aktualne rasprave nikako ne bi smjele prelijevati u niskostrasni argument prilikom predstojećeg popunjavanja Ustavnog suda s tri osobe. "Nemojmo uništavati instituciju", zaključuje Barić obrazlažući da je bit ustavnog prava u tome da uvijek ima rješenja, ali ni najbolje rješenje nije moguće ako ustrajemo na ušančavanju u tabore. Na što upućuje i konačan ishod jer je priznat listić s križićem u Zadru, a što se na Ustavnom sudu od početka znalo, tako da se nepotrebno politizirala odluka većine o drugom listiću.