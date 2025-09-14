Generacija Z izabrala 73-godišnjakinju da ih vodi u bolju budućnost

Nepalski premijer KP Sharma Oli (73) podnio je ostavku i pobjegao iz zemlje nakon ubojstva najmanje 72 i ranjavanja 1300 ljudi u sukobima policije s prosvjednicima protiv korupcije u toj južnoazijskoj zemlji s 30 milijuna stanovnika. Na ulice glavnog grada Katmandua izašla je generacija Z protiv koje je policija upotrijebila suzavac, vodene topove i bojeve metke. Uveden je i policijski sat. Gorjeli su zgrada parlamenta, sjedište Nepalske kongresne stranke i dom bivšeg premijera Shera Bahadura Deube. Nisu ostale pošteđene ni kuće još nekolicine političkih moćnika.