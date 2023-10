Gary Koren: 'Ako ne uništimo Hamas, patit će obje strane'

Od Izraela se nepravedno traži da bude proporcionalan u svom odgovoru, dok Hamas drži više od stotinu izraelskih talaca i nastavlja napadati civilne ciljeve u Izraelu. Treba li Izrael slušati ovakve glasove? Zašto bi to moglo samo dovesti do produljenja sukoba između Izraela i Palestinaca i još tisuća žrtava na obje strane. Izrael je u ratu, ratu u koji je ušao bez izbora, ratu koji nam je nametnut. Pravednom ratu u kojem moramo pobijediti i koji može trajati koliko god je to potrebno.

Mnogi prijatelji Izraela u svijetu, uključujući i Hrvatsku, koji su stali uz nas nakon što su svjedočili opsegu i prirodi nehumanih zločina Hamasovih terorista, sada pozivaju Izrael da se suzdrži od napada, da djeluje proporcionalno i da izbjegne humanitarnu krizu. Osobito je to vidljivo među onima koji su gotovo religioznim žarom privrženi koncepcijama koje nažalost mnogi na Bliskom istoku ne poštuju, poput ljudskih prava i vrijednosti demokracije, a koji su još nebitniji neprijateljima Izraela koji otvoreno govore o "oslobođenju Palestine" i uništenju židovske države.

Što trebamo napraviti s okrutnim neprijateljem koji ne poštuje međunarodno humanitarno pravo i čije je krvožedno djelovanje očito zločin protiv čovječnosti? Mi dobro razumijemo zabrinutost usmjerenu prema Izraelu – upravo je to razlog zašto Izrael poziva građane sjeverne Gaze da se evakuiraju na jug kako bi nam omogućili da djelujemo na terenu protiv Hamasovih terorista, a da ne povrijedimo civile. Dok ih upozoravamo na hebrejskom, na arapskom, na službenim kanalima, na lecima, Hamas im poručuje da ostanu. Hamas ih sprečava da odu. Hamas ih aktivno pokušava iskoristiti ne samo kao živi štit već i kao mučenike.

Također bih dodao da ljudsko suosjećanje među našim prijateljima samo produljuje tragediju i ne dozvoljava odlučne poteze protiv Hamasa i drugih palestinskih terorističkih organizacija. Ovo milosrđe postoji i među nama Izraelcima. Ne želimo nauditi civilima, ali u ratu protiv ovako okrutnog neprijatelja nema izbora. Ako ne uništimo Hamas, koji se namjerno zavukao u civilno stanovništvo u Pojasu Gaze i koristi ga kao živi štit, bit ćemo osuđeni na to da se opetovano borimo protiv njega, što će dovesti do povećanja patnje građana na obje strane.

Osim očekivanja da nećemo napasti Gazu, pitamo se shvaćaju li naši prijatelji uistinu težinu naše situacije? S kime da se pomirimo? Sve dok Hamas vlada Gazom i uživa podršku značajnog dijela palestinskog stanovništva, čak i na teritoriju Palestinske samouprave, to neće biti moguće. Hamas ne samo da je masakrirao 1400 Izraelaca (broj koji će se samo povećati kada vlasti završe identificiranje preostalih spaljenih i osakaćenih tijela) i oteo više od 199 civila u Gazu, uključujući starce, žene i bebe, Hamas je zapravo ubio nadu za mir. Ne zaboravite, prijatelji, tko stoji iza Hamasa i kakav je njihov stav prema Izraelu i našem postojanju kao suverene židovske države.

Mislim, naravno, na Iran, vođu osovine zla, koji također kontrolira Hezbollah u Libanonu i druge radikale koji rade protiv Izraela i umjerenih snaga na Bliskom istoku. Zamolbe upućene Izraelu ne uzimaju u obzir složenu sliku teške stvarnosti na Bliskom istoku i nisu u stanju razumjeti jedini mogući odgovor protiv neprijatelja mira i suživota Izraela sa susjedima. Molimo vas da budete strpljivi, nastavite podržavati Izrael i njegovo pravo da uništi Hamas, baš kao što je međunarodna koalicija djelovala odlučno u svom pravednom i nemilosrdnom ratu protiv ISIS-a. Cilj nam je isti.

