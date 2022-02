Fuchs: Nadam se da od sljedećeg tjedna djeca neće nositi maske u učionicama

Ministarstvo obrazovanja i znanosti pregovara s epidemiolozi o mogućem ukidanju nošenja maski u školama, vijest je koja bi mogla razveseliti brojne roditelje i učenike.

Resorni ministar Radovan Fuchs objasnio je da je varijanta sa samotestiranjem dala vrlo dobar rezultat.

- Odmah na početku je bilo identificirano oko 2.000 asimptomatskih slučajeva kod djece, broj zaraženih učenika izrazito pada, prošli tjedan smo imali svega 20-ak pozitivnih, a potvrđenih PCR testom, rekao je, prenosi HRT.

Naglasio je da je to izrazito malo u odnosu na one brojeve koji su se kretali od 1.500 do 2.000.

- Sada imamo praznike i razgovaramo i dogovaramo varijantu da skinemo i maske djeci u učionicama, to ćemo naravno, do kraja morati usuglasiti s HZJZ-om. Što se toga tiče, mislim da idemo u tom smjeru i ja se nadam da ćemo već od sljedećeg tjedna moći funkcionirati na način da djeca u školama neće trebati imati maske, ali dozvolite da obavimo završne razgovore s epidemiolozima, ali idemo apsolutno u tom smjeru, rekao je ministar.

