Fred Matić komentirao HOS i Milanovića: 'Zna se u ovoj priči tko su peseki, a tko su gice'

Bivši ministar branitelja Predrag Fred Matić bio je gost Dnevnika N1 Televizije gdje je komentirao današnje slikanje pored zastave s oznakom HOS i natpisom "Za dom spremni".

Upitan kako to da je danas zajedno s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem ignorirao ljude koji su u majicama s oznakom "Za dom spremni" bili na obilježavanju obljetnice u Borovom selu, rekao je:

"Dobro ste rekli. Mi smo ih ignorirali. Treba razlikovati ovaj današnji događaj od ovog jučerašnjeg. Ja osobno znam ljude koji su jučer bili u tim majicama, oni nikad nisu bili u odorama HOS-a. Oni su se u zadnji trenutak skinuli u te majice. Jandrokoviću je bolje da se vrati kući i ne razmišlja jer je bolje kad ne razmišlja.", piše N1.

O onima koji su danas imali natpis "Za dom spremni"

"Ljudi koji su bili s odorama s natpisom 'Za dom spremni', oni su tamo ćulili cijeli dan i nisam htio čekati da se maknu", kaže Matić te dodaje da svatko ima pravo reagirati onako kako misli da treba. "Ja sam ovdje došao u privatnom aranžmanu. Ne mogu me omesti da odam počast ljudima koji su poginuli za domovinu", rekao je Matić koji smatra kako postoji razlika između HOS-a i pozdrava "Za dom spremni".

"To su im valjda modni dodaci"

"Ako vas mogu podsjetiti, takvih situacija do 2012. i do 2015., do dolaska Tomislava Karamarka, nikakvih provokacija nije bilo. Sada se radi s puno truda da se to nametne. Pripadnici brigada su sada valjda počeli nositi te majice kao modne dodatke", smatra.

Matić, kao i Milanović, smatra da pozdrav "Za dom spremni" treba zakonom zabraniti.

O izjavi Zorana Milanovića o ploči u Novskoj

"Kad se nešto gleda dobrohotno, svatko tko poznaje Zorana Milanovića, svatko tko je dobronamjeran zna da on nije rekao da treba baciti imena poginulih hrvatskih branitelja. Slažem se da je rečenica nespretno sročena, trebao je još pojasniti na što misli. Oni koji dobrohotno to shvaćaju, znaju da je isključivo mislio na ZDS", pojasnio je Matić.

"Postoje ljudi koji znaju koliko je 2 i 2, a postoje i oni koji ne znaju. Upravo se HDZ posljednjih 30 godina služi podjelama i onom 'zavadi pa vladaj'. Zna se u ovoj priči tko su peseki, a tko su gice", zaključio je Matić.

