Francuski mediteranski otok Korzika na korak do autonomije

Francuski mediteranski otok Korzika na korak je do autonomije. Korzika, naime, već desetljećima teži većoj neovisnosti, čak i uz nasilje, a Pariz joj sada izlazi ususret i dogovara se s korzikanskim političarima o planiranom ustavnom referendumu za njezinu autonomiju.

Francuski ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin i korzikanski političari dogovorili su tekst za odgovarajuću ustavnu reformu, rekao je preksinoć Darmanin u Parizu. Najprije bi o planu trebao raspravljati parlament korzikanskog otoka u njegovoj prijestolnici gradu Ajacciu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon toga bi trebao predstaviti plan nacionalnom parlamentu u Parizu.

Sporazum o autonomnom statusu predviđa da bi korzikanski političari u početku trebali moći prilagoditi zakone iz Pariza. Također, korzikanska autonomija trebala bi imati mogućnost odrediti vlastite propise i pravne standarde. Darmanin je najavio da bi to trebalo urediti posebnim zakonom. Uz to, treba prepoznati povijesnu, kulturnu i jezičnu otočnu zajednicu Korziku, koja ima posebnu vezu sa svojom državom Francuskom. Ostalo je nejasno može li to rezultirati konkretnim prednostima za Korzikance na otoku, kako su se nadali korzikanski političari, piše njemačka agencija dpa.

Za razliku od Njemačke, Francuska je centralizirana država koja je oslonjena na centar moći u Parizu. Regije i općine, za razliku od njemačkog sustava, imaju samo ograničene nadležnosti. Stoga je neobično da bi Korzika mogla dobiti određenu razinu autonomije. Predsjednik Macron otoku s gotovo 350.000 stanovnika na jesen je obećao autonomiju. Ali naglasio je da se radi o autonomiji u republici, a ne protiv ili bez države. Kao vremenski okvir za početni dogovor naveo je kraj ožujka.

Odnos Korzike i vlade u Parizu dugo se smatrao teškim. Desetljećima su se korzikanski separatisti borili za više neovisnosti, često uz naoružano nasilje. Korzikanska podzemna organizacija FLNC privremeno je položila oružje 2014. Otprilike u isto vrijeme političku su težinu dobili umjereni nacionalisti, koji sada imaju većinu u regionalnom parlamentu i traže autonomni status. Prije dvije godine napetosti su ponovno postale jasne tijekom nasilnih prosvjeda.

O sporazumu između korzikanskog izaslanstva i francuskog ministra unutarnjih poslova Darmanina korzikanski parlament u Ajacciu trebao bi glasovati krajem ožujka. Očekuje se da će predsjednik Macron potom donijeti tekst francuskom parlamentu. Dok se većina u Narodnoj skupštini smatra izvjesnom, u Senatu je još uvijek potrebno uvjeravanje. Konzervativni republikanci, koji imaju glavnu riječ u domu, skeptični su kad je riječ o zahtjevima za veću kontrolu korzikanskih političara u zakonodavstvu. O autonomiji bi trebalo glasovati i stanovništvo otoka na referendumu.

Korzika je najpoznatija kao domovina francuskog vojskovođe Napoleona Bonapartea.

