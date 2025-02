FOTO Vozači su zbog ovog prekršaja morali platiti masnu kaznu: Opalili ih s 260 eura

Tehnički pregled obvezan je za sva motorna i priključna vozila. Kada dovezete vozilo na tehnički pregled ono mora biti čisto i uredno, te ne smije biti bitnije oštećeno. Ono što svaki vozač treba znati je da se na tehničkom pregledu provjerava kolo upravljača, radna i pomoćna kočnica , stanje tahografa ili nadzornog uređaja/euro tahografa, svjetlosni uređaji na vozilu, pozicijska, kratka, duga, gabaritna i stop svijetla, pokazivači pravca, uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera i katadiopteri, vjetrobran, retrovizori i druge staklene površine, brisači i perači vjetrobrana, gume... No, neki ne mare u kakvom im je vozilo stanju, a kada ih uhvati policija i utvrdi nedostatke šalje ih na izvanredni tehnički, ali i kažnjava.

Kako je izvijestila osječka policija u Piškorevcima je jučer u 16.20 sati zaustavljen 23-godišnji vozač teretnog automobila, kojom prilikom su na vozilu uočeni veći tehnički nedostaci, zbog čega je poslan na izvanredni tehnički pregled. Njemu je utvrđeno 13 većih tehničkih nedostataka i to korozija na vozilu, ispušni sustav propustan, zauljenost motora, neispravni uređaji za upravljanje, svjetlosna signalizacija neispravna. No, nije on bio jedini, u 17.15 sati u Đakovu zatečen je 24-godišnji vozač osobnog automobila na kojem su uočeni veći tehnički nedostaci te je i on poslan na izvanredni tehnički pregled. Utvrđen mu je jedan opasan tehnički nedostatak i 22 veća tehnička nedostatka: Neispravni uređaji za kočenje, motor je bio zauljen, korozija na vozilu, neodgovarajući ispušni sustav, ispušni sustav propustan, pneumatici oštećeni, svjetlosna signalizacija neispravna. Oba su vozila isključena iz prometa i oduzete su registarske pločice, koje će biti vraćene kada budu imali potvrdu Stanice za tehnički pregled da su vozila tehnički ispravna. Za počinjene prekršaje uručeni su im Obavezni prekršajni nalozi s kaznom od 260 eura.