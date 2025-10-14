FOTO Vise sa stanica i drveća, bačeni u kanal: Pogledajte kako su završili gradski bicikli u Sesvetama

Nedavno su gradski bicikli Bajs stigli na ulice Zagreba, ali i u Sesvete. No, u Sesvetama se s javim biciklima radi sve očito samo ih se ne vozi... Udruga Zelene i plave Sesvete na Facebooku je objavila kako završavaju bicikli koji su namijenjeni za vožnju gradom.

- Potpuni divljaci su među nama. Ne može se naći ni riječi kojim bi se ovo opisalo. Otkud takav nagon za uništavanjem zajedničkih dobara? Obijesti treba stati na kraj svim zakonitim sredstvima - objavili su na Facebooku uz fotografije na kojima se vide uništeni bicikli. Neki su tako završili bačeni i polomljeni u dječjem parku, jedan je visio s autobusne stanice, drugi je završio u kanalu s vodom, dok treći visi na stablu.

Grad Zagreb je krajem kolovoza objavio kako je građanima na raspolaganju 500 bicikala na 40 stanica, dok bi do kraja listopada trebalo biti postavljeno ukupno 2.000 bicikala na 180 lokacija. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.3 milijuna eura plus PDV, odnosno oko 64 eura mjesečno po biciklu.

- Lokacije stanica raspoređene su uz linije javnog prijevoza, škole, sportske objekte i u gusto naseljenim gradskim četvrtima. Cilj je da se što manje koriste automobili, što znači manje gužvi, manje emisija stakleničkih plinova, manje zagađenja zraka i manje buke . objavio je u kolovozu Grad.

Večernji list nedavno je upitao Grad koliko je bicikala dosad ukradeno i vandalizirano, no tada su nam odgovorili kako nisu imali niti jedan slučaj krađe ili vandalizma. Međutim, sada bi taj odgovor vjerojatno bio drugačiji...