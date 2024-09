FOTO/VIDEO Živi su skakali iz nebodera u bezdan, mrtvi su se brojali u tisućama: Bio je to dan koji je promijenio svijet

Slika Blizanaca u plamenu, zgrada Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, do tada simbola moći i svjetske dominacije SAD-a, a nakon 11. rujna 2002. simbola patnje, urezala se u svjetsko kolektivno pamćenje. Svijet je u nevjerici promatrao kako gore zgrade, kako se avion zalijeće u tornjeve. Gledali su i apsolutnu paniku na tlu i ljude koji se u potpunom očaju bacaju s neboderskih visina kako ne bi živi izgorjeli. Jedan avion zabio se u i Pentagon. Kasnije će se saznati da je četvrta meta trebao biti još jedan simbol američke moći - ili Bijela kuća ili Capitol.

Bio je to nepojmljiv šok, a događaje iz New Yorka prenosile su sve svjetske televizije. 'Amerika napadnuta', Večernji list je donio naslovnicu drugu dan. U danima koji su uslijedili doznao se pakleni Al-Qaedin plan. U prvim izvještajima spominjalo čak osam otetih putničkih zrakoplova, no konačnici su bila četiri. Kobnoga dana u 7.35 sati Mohamed Atta i Abdulaziz al-Omari ukrcali su se na let 11 American Airlinesa u Bostonu. Pet minuta kasnije pridružuju im se i ostali otmičari. U 7.59 polijeću iz zračne luke Logan i kreću za Los Angeles. Petnaestak minuta kasnije pilot Boeinga posljednji put komunicira s kontrolom leta u Bostonu. Otmičari na letu 11 ubadaju nožem dvije stjuardese i u roku od nekoliko sekundi preuzimaju kontrolu nad cijelim avionom.

U isto vrijeme iz Bostona polijeće još jedan zrakoplov, let 175 United Airlinesa. Na njega se ukrcalo pet otmičara. U 8.20 sati savezne vlasti shvaćaju da je let 11 u rukama otmičara. Istovremeno iz Washingtona polijeće još jedan zrakoplov – let 77 American Airlinesa. I na njemu je bilo pet otmičara. Let 11 skreće za 100 stupnjeva i leti prema New Yorku. Savezne vlasti o svemu obavještavaju američku vojsku. Dvojica pilota lovaca F-15 pripremaju se za akciju. Istodobno iz Newarka polijeće let 93 United Airlinesa na kojem se nalaze četiri otmičara. Nekoliko minuta kasnije i ovaj je zrakoplov pod njihovom kontrolom. Dva lovca F-15 polijeću iz vojne baze u Massachusettsu., no budući da je letu 11 ugašen transponder, radari ga ne mogu pronaći. Bilo je 8.46:30 kada je let 11 brzinom od 790 km/h udario u sjeverni toranj World Trade Centera, negdje između 93. i 99. kata. Stotine ljudi u panici, zarobljeni u vatri i dimu, skaču u sigurnu smrt. Petnaest minuta kasnije let 175 udara brzinom od 950 km/h u južni toranj World Trade Centera, negdje između 77. i 85. kata.

U 9.37 let 77 koji poletio iz Washingtona srušio se na Pentagon. Pet minuta kasnije savezne vlasti naredile su zatvaranje zračnog prostora, otkazani su svi civilni letovi. U minutu do 10 sati urušava se južni toranj WTC-a u koji je manje od sat vremena prije udario jedan Boeing. Četiri minute kasnije u polju kod grada Shanksvillea u Pennsylvaniji srušio se let 43. Putnici tog leta znali su što se događa te su se suprotstavili otmičarima. U 10.28 urušava se sjeverni toranj WTC-a. U 13.04 predsjednik Bush evakuiran je u bazu Barksdale te putem snimljene poruke američkom narodu poručuje kako je “jutros napadnuta sloboda”. Istoga poslijepodneva prvi se put kao krivca za napade proziva Al-Qa’idu pod zapovjedništvom Osame bin Ladena.

Večernji list tog je dana na sve načine pokušao doći do Hrvata u New Yorku. Javio se dizajner Mirko Ilić. "Upravo sam odveo sina u vrtić nedaleko od WTC-a i krenuo u svoj studio. Stajao sam na VI. aveniji i čekao taksi iz smjera Svjetskog trgovinskog centra. Uz mene stoji jedna žena i gledamo zrakoplov. Avion je American Airlinesa s orlom, a leti tako nisko. Pa ovo je čudno... leti prenisko, postaje sumnjivo, čudimo se i sve izgleda da će izbjeći nebodere. Baš kad je izgledalo da će promašiti, avion je namjerno zaokrenuo natrag i buuuuuum. Svjetski trgovinski centar gori, to je ludo. Eksplozije na neboderu nastavljaju se pred nama. Nakon nekoliko minuta iz smjera New Jerseya naišao je drugi zrakoplov i sve što smo vidjeli – nova eksplozija. Potom sam odjurio pokupiti sina u vrtić", tada nam je spričao uzbuđeni, šokirani Mirko Ilić.

Oko 3000 ljudi tog dana poginulo je u rušenju Blizanaca. Samo 18 njih uspjelo je pobjeći iz zgrade.Za napad je optužena teroristička organizacija Al-Qa’ida i vođa te organizacije Osama bin Laden, koji je ubijen 2011.

U napadima je poginulo gotovo 3000 ljudi, dok su tisuće drugih ozlijeđene ili oboljele kasnije zbog udisanja toksičnih tvari iz ruševina WTC-a. Napadi su izazvali val promjena u globalnoj politici, sigurnosnim protokolima i međunarodnim odnosima. Američka reakcija bila je brza – predsjednik George W. Bush najavio je globalni rat protiv terorizma. Uslijedila je invazija na Afganistan, a kasnije i na Irak, s ciljem uništenja terorističkih organizacija i njihovih mreža.

Nakon napada, svijet je ušao u novu eru – sigurnosne mjere postale su strože diljem svijeta, a međunarodni letovi i zračne luke dobili su nove protokole sigurnosti. Amerika je počela jačati svoje prisustvo na Bliskom istoku, što je imalo dalekosežne posljedice, kako u političkom, tako i u društvenom smislu. Danas se na mjestu nekadašnjih tornjeva nalaze spomenici posvećeni žrtvama, a 11. rujna obilježava se u cijelom svijetu kao dan sjećanja na nevine živote izgubljene u terorističkom napadu.

U New Yorku je izgrađen i Memorijalni centar 11. rujna, u sjećanje na dan koji je zauvijek promijenio SAD i cijeli svijet.

FOTOGALERIJA Ovdje živi hrvatska elita: U nestvarnom luksuzu u centru Zagreba uživaju Dalić, Kramarić, Petir...