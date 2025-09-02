FOTO/VIDEO Eskalirao prosvjed mladih u Srbiji, policija blokirala kampuse: 'Čule su se i šok-bombe'

Srpski srednjoškolci su na današnji dan, prvi rujna, na simboličan početak školske godine, odlučili zajedno sa studentima izaći na ulice i prosvjedovati. U Beogradu i Novom Sadu na ulice su izašli srednjoškolci, uz podršku studentskih grupa koje već mjesecima blokiraju fakultete i organiziraju prosvjedne skupove diljem zemlje.

Okupljanje u Beogradu počelo je ispred zgrade nekadašnje Željezničke stanice, odakle su mladi prošetali središnjim gradskim ulicama. „Tu smo da sačuvamo znanje i iskustvo koje se pruža u osnovnim i srednjim školama. Počela je represija nad nastavnicima i profesorima, želimo na to upozoriti i tražimo da prestane. Umorni smo, ali vraćamo se ponovno u borbu“, izjavila je Milica Marković, apsolventica u Beogradu, prenosi Nova.rs.

Povod za današnji prosvjed bilo je obilježavanje deset mjeseci od tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice željezničke stanice poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško ozlijeđena. Mladi su u Novom Sadu organizirali komemorativnu šetnju koja je završila polaganjem vijenca na mjestu nesreće. Slogan protesta bio je: „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“. Tragedija je bila okidač za antivladine demonstracije koje i danas povremeno traju, a osnažile su se onoga trenutka kada su im se priključili studenti iz cijele Srbije.

U Beogradu su srednjoškolci prosvjednu šetnju završili kod Ustavnog suda, gdje su u snimljenoj poruci poručili da je pravosuđe u Srbiji „vezano okovima za stub srama“. U priopćenju su naglasili nejednak tretman građana pred zakonom: „Jednima se sudi, dok prijave protiv drugih ostaju neotvorene. Jedne se smije gađati vatrometom, a druge se ne smije ni polijevati vodom. Je li zakon jednak za sve?“

Posebno su se osvrnuli na nasilje prema studentima i građanima tijekom ranijih prosvjeda: „Hoće li nas zaštititi oni koji su u zgradi Vlade Srbije tukli Nikolinu i druge studente pendrecima te prijetili silovanjem? Tko će nas štititi? Sada možemo jedino jedni druge zaštititi.“ Mladi su tom prilikom položili bijelu ružu ispred suda, uz poruku da „pravda i sudstvo u Srbiji umiru“. Sličnu poruku poslali su i ispred zgrade RTS-a, gdje su naglasili da slobodni mediji nestaju zbog šutnje i prešućivanja ključnih događaja.

No, mirni prosvjed završio je napetim scenama. Policija je, prema navodima N1, blokirala prilaze studentskom kampusu i opkolila ga kordonima, sprječavajući ulazak i izlazak. „Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se hapse na pragu svojih fakulteta“, poručili su studenti.

Građani su potisnuti prema kampusu, a prema svjedočanstvima korišteni su pendreci i šok-bombe, dok je policija blokirala dio Bulevara cara Lazara. Novinar Žarko Bogosavljević izjavio je za N1 da je policija u Novom Sadu bacila najmanje dvije šok-bombe i upotrijebila suzavac, iako, kako tvrdi, „nije bilo nikakvih provokacija i nitko nije napao policiju“.

„Udarali su svakog tko je zastao. Potpuno su rastjerali ljude, koristili su pendreke... Neki su privedeni, a čuli smo i jauke. Nije mi jasna ova akcija policije. Kao da je netko želio da se ovakve scene naprave“, rekao je Bogosavljević, naglasivši kako ovakve prizore nije vidio još od 1996. godine.