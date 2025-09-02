Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SREDNJOŠKOLCI U STUDENTI NA ULICAMA

FOTO/VIDEO Eskalirao prosvjed mladih u Srbiji, policija blokirala kampuse: 'Čule su se i šok-bombe'

Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu
Foto: L.L.
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
02.09.2025.
u 00:00

Povod za današnji prosvjed bilo je obilježavanje deset mjeseci od tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice željezničke stanice poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško ozlijeđena

Srpski srednjoškolci su na današnji dan, prvi rujna, na simboličan početak školske godine, odlučili zajedno sa studentima izaći na ulice i prosvjedovati. U Beogradu i Novom Sadu na ulice su izašli srednjoškolci, uz podršku studentskih grupa koje već mjesecima blokiraju fakultete i organiziraju prosvjedne skupove diljem zemlje.

Okupljanje u Beogradu počelo je ispred zgrade nekadašnje Željezničke stanice, odakle su mladi prošetali središnjim gradskim ulicama. „Tu smo da sačuvamo znanje i iskustvo koje se pruža u osnovnim i srednjim školama. Počela je represija nad nastavnicima i profesorima, želimo na to upozoriti i tražimo da prestane. Umorni smo, ali vraćamo se ponovno u borbu“, izjavila je Milica Marković, apsolventica u Beogradu, prenosi Nova.rs. 

Povod za današnji prosvjed bilo je obilježavanje deset mjeseci od tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice željezničke stanice poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško ozlijeđena. Mladi su u Novom Sadu organizirali komemorativnu šetnju koja je završila polaganjem vijenca na mjestu nesreće. Slogan protesta bio je: „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“. Tragedija je bila okidač za antivladine demonstracije koje i danas povremeno traju, a osnažile su se onoga trenutka kada su im se priključili studenti iz cijele Srbije.

U Beogradu su srednjoškolci prosvjednu šetnju završili kod Ustavnog suda, gdje su u snimljenoj poruci poručili da je pravosuđe u Srbiji „vezano okovima za stub srama“. U priopćenju su naglasili nejednak tretman građana pred zakonom: „Jednima se sudi, dok prijave protiv drugih ostaju neotvorene. Jedne se smije gađati vatrometom, a druge se ne smije ni polijevati vodom. Je li zakon jednak za sve?“

Posebno su se osvrnuli na nasilje prema studentima i građanima tijekom ranijih prosvjeda: „Hoće li nas zaštititi oni koji su u zgradi Vlade Srbije tukli Nikolinu i druge studente pendrecima te prijetili silovanjem? Tko će nas štititi? Sada možemo jedino jedni druge zaštititi.“ Mladi su tom prilikom položili bijelu ružu ispred suda, uz poruku da „pravda i sudstvo u Srbiji umiru“. Sličnu poruku poslali su i ispred zgrade RTS-a, gdje su naglasili da slobodni mediji nestaju zbog šutnje i prešućivanja ključnih događaja.

No, mirni prosvjed završio je napetim scenama. Policija je, prema navodima N1, blokirala prilaze studentskom kampusu i opkolila ga kordonima, sprječavajući ulazak i izlazak. „Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se hapse na pragu svojih fakulteta“, poručili su studenti.

Građani su potisnuti prema kampusu, a prema svjedočanstvima korišteni su pendreci i šok-bombe, dok je policija blokirala dio Bulevara cara Lazara. Novinar Žarko Bogosavljević izjavio je za N1 da je policija u Novom Sadu bacila najmanje dvije šok-bombe i upotrijebila suzavac, iako, kako tvrdi, „nije bilo nikakvih provokacija i nitko nije napao policiju“.

„Udarali su svakog tko je zastao. Potpuno su rastjerali ljude, koristili su pendreke... Neki su privedeni, a čuli smo i jauke. Nije mi jasna ova akcija policije. Kao da je netko želio da se ovakve scene naprave“, rekao je Bogosavljević, naglasivši kako ovakve prizore nije vidio još od 1996. godine.

Ključne riječi
studenti srednjoškolci prosvjed Srbija

Komentara 2

Pogledaj Sve
JE
Jegermeister
00:07 02.09.2025.

Velika podrška iz Hrvatske svim usta.šama diljem Srbije!

KO
korelativ442
22:45 01.09.2025.

Niko bre ne sme da vas bije !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još