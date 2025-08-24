FOTO/VIDEO Spektakularan početak u Barbanu: Padobranci donijeli prstenac na jubilarnoj trci

Jubilarno 50. izdanje Trke na prstenac u Barbanu otvoreno je nesvakidašnjim prizorom koji je oduševio publiku. Pet padobranaca skočilo je iz aviona i spustilo se iznad trkališta, donoseći prstenac - središnji simbol natjecanja.

Na tisuće okupljenih posjetitelja pratilo je njihov let s oduševljenjem i nagradilo ih burnim pljeskom. Time je na poseban način označen početak glavne utrke u kojoj 16 konjanika juriša na prestižnu titulu slavodobitnika.

Spektakl na nebu: Pet padobranaca skočilo je i donijelo prstenac na trku i oduševili su publiku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.