U ISTRI

FOTO/VIDEO Spektakularan početak u Barbanu: Padobranci donijeli prstenac na jubilarnoj trci

Foto: Dario Topić
1/4
Autori: Dario Topić, Večernji.hr
24.08.2025.
u 18:28

Uz ovacije publike označili početak jubilarnog 50. izdanja Trke na prstenac.

Jubilarno 50. izdanje Trke na prstenac u Barbanu otvoreno je nesvakidašnjim prizorom koji je oduševio publiku. Pet padobranaca skočilo je iz aviona i spustilo se iznad trkališta, donoseći prstenac - središnji simbol natjecanja.

Na tisuće okupljenih posjetitelja pratilo je njihov let s oduševljenjem i nagradilo ih burnim pljeskom. Time je na poseban način označen početak glavne utrke u kojoj 16 konjanika juriša na prestižnu titulu slavodobitnika.

Spektakl na nebu: Pet padobranaca skočilo je i donijelo prstenac na trku i oduševili su publiku

padobranci utrka prstenac Istra

