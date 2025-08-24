Vesela atmosfera u Istri: Održava se 50. izdanje Trke na prstenac, stigli brojni visoki uzvanici

Barban ovog vikenda slavi jubilarno 50. izdanje Trke na prstenac, a glavna utrka kreće u 17 sati

Na VIP tribini okupili su se brojni visoki uzvanici

U natjecanju sudjeluje 16 konjanika, a program donosi i padobranski spektakl, koncerte Mladena Grdovića i grupe Vigor te vatromet

Riječ je o tradiciji dugoj 330 godina, koja je ponovno oživljena 1976. godine

Vesela atmosfera u Barbanu: Limena glazba iz Lovrana najavljuje Trku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događanja:

16:52 - U Brban je stigao i Gordan Jandroković. "Šteta je da se to dogodilo" iskomentirao je situaciju u Benkovcu kada se zbog prosvjeda skupine koja se prozvala "branitelji Hrvatske" u petak navečer otkazala predstava koja je trebala otvoriti Festival "Nosi se". Podsjetimo, festival je prekinut nakon što su okupljeni "branitelji" i navijači iz Zadra prosvjedovali te verbalno napadali sudionike festivala.

"Šteta je da se prije toga nije razgovaralo i vidjelo u čemu je problem. Ja sam generalno protiv zabrana, no još jednom ponavljam, treba vidjeti što se zaista dogodilo, treba vidjeti policijsko izvješće i onda dati neki stav" objašnjava Jandroković. Komentirao je i moguću koaliciju IDS-a i HDZ-a. "Vidio sam da je predsjednik IDS-a demantirao te tvrdnje. Koliko znam, nije se razgovaralo o bilo kakvoj koaliciji jer je postojeća većina u Saboru stabilna. Tako da vam u ovom trenutku ne mogu reći ništa više od toga niti potvrditi takve stvari" rekao je Gordan Jandorković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

16:44 - "Meni je drago da se ova tradicija održala i da je sve uspješnija" kazao je Stjepan Mesić. Na pitanje o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji je kazao kako je Hrvatska poalrizirana jer je "premijer Plenković bio neoprezan kad je rekao da je 'Za dom spremni' bila poruka koja je sa dvojnom konotacijom". "To nije nikakva dvojna konotacija. To je ustaški pozdrav" kazao je bivši predsjednik za Večernji list.

"Nikad to Hrvatska vojska nije imala. A što se tiče HOS-a, on je raspušten odmah nakon što je formiran. Nema bitki koje je HOS vodio, te bitke ne postoje nego je HOS raspušten. Tko je htio je otišao u Hrvatsku vojsku, a tko nije htio je otišao kući. Prema tome HOS-a nema. To su priče za malu djecu" zaključio je Mesić.

Stjepan Mesić Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

16:30 - Na Trku na prstenac stigli su i poznati uzvanici – među njima bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, bivši IDS-ovac Damir Kajin, saborski zastupnik i bivši načelnik Barbana Dalibor Paus, ali i brojni drugi.

Foto: Dario Topić

16:10 - Barban ovoga vikenda živi u znaku jubilarnog 50. izdanja Trke na prstenac. Malo istarsko mjesto, koje čuva bogatu tradiciju i ponosno spaja srednjovjekovnu baštinu s modernim detaljima poput „kruhomata“ ispred općinske zgrade, danas je u potpunosti postalo pozornica. Središnja utrka kreće u 17 sati, a pripreme za ovaj veliki jubilej traju mjesecima - od lipnja, kada konjanici i konji započinju s treninzima.

Naš novinar Dario Topić s terena javlja da je na svečanoj vip tribini, uoči utrke, okupljen niz visokih uzvanika. U prvom redu sjedili su: ministrica zdravstva Irene Hrstić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, bivši predsjednici Ivo Josipović i Stjepan Mesić, izaslanica predsjednika Republike Melita Mulić, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik Društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik Barbana Andi Kalčić, istarski župan Boris Miletić, saborski zastupnik i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zastupnik i bivši načelnik Barbana Dalibor Paus te barbanski župnik vlč. Bernard Jurjević.

Barban u znaku tradicije: Održava se 50. izdanje Trke na prstenac, stigli brojni visoki uzvanici

Naime, ove godine će prvi put izostati predsjednik Zoran Milanović, a neće biti ni premijera Andreja Plenkovića. Ima i puno turista koji će pratiti utrku u kojoj će se 16 konjanika boriti za prestižnu titulu slavodobitnika 50. izdanja ove trke. Naime, natjecanje prati tradicija od 330 godina, a ponovno je oživljena 1976. godine. Jučer je održana i utrka na viticu, a zabavni program je počeo još u petak. Večeras će nastupati Mladen Grdović i grupa Vigor te se sprema i vatromet.

Posebno atraktivno bit će na početku trke jer će obruč na mjesto natjecanja donijeti padobranci koji će iskočiti iz zrakoplova. Temperatura je danas jako ugodna u Brarbanu, a mjesta još uvijek ima za sve javlja Večernjakov reporter!