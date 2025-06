FOTO/VIDEO Paklena noć na Bliskom istoku: Više preminulih u Izraelu, IDF tvrdi 'pogođene su nuklearne mete u Teheranu'

Iran tijekom večeri lansirao novi val raketa na Izrael

Izrael uzvratio žestokim dogovorom, pogodio rafineriju u Teheranu

U Izraelu civili među poginulima

IDF: Pogođene su ciljane nuklearne mete

Pratite tijek događaja:

7:46 - Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale jer se, nakon što je Izrael napao Iran, ulagači plaše širenja sukoba na Bliskom istoku. Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones pao 1,3 posto, na 42.197 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 posto, na 5.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,6 posto, na 19.406 bodova.

Na početku tjedna na tržištu je vladalo dobro raspoloženje jer su u utorak, nakon dvodnevnog sastanka u Londonu, američki i kineski predstavnici postigli dogovor o trgovini. "Naš sporazum s Kinom je gotov, još je potrebno konačno odobrenje predsjednika Xija i mene," poručio je predsjednik SAD-a Donald Trump.

Istaknuo je i da će Kina ukinuti restrikcije na trgovinu rijetkim metalima. „Naše će carine biti 55 posto, a kineske 10 posto”, poručio je Trump. No, to nije izazvalo euforiju na tržištu jer su, kažu analitičari, mnogi detalji o tome kako će se sporazum provesti zasad nejasni. Osim toga, očekuje se da će visoke carine potaknuti rast inflacije idućih mjeseci. Zbog toga gotovo nitko ne očekuje da će Fed na sjednici u lipnju smanjiti kamatne stope, unatoč neprestanim pozivima Trumpa i njegovih suradnika da to učini.

U petak je, pak, tržišta uzdrmao napad Izraela na Iran jer, kako poručuje izraelska vlada, želi spriječiti Islamsku republiku u razvoju nuklearnog oružja. Iran je odgovorio napadima dronova i projektila na Izrael. Eskalacija neprijateljstva na Bliskom istoku unijela je dodatnu nesigurnost na financijska tržišta u vrijeme pojačanog pritiska na gospodarstva zbog agresivne i hirovite Trumpove carinske politike. „Geopolitičke napetosti unijele su dodatnu nesigurnost na ionako krhko raspoloženje”, kaže Charu Chanana, strateg u Saxo banci.

I na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,7 posto, na 8.837 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 3,2 posto, na 23.516 bodova, a pariški CAC 1,5 posto, na 7.684 boda.

6:30 - Sukob između Irana i Izraela tijekom noći dodatno je eskalirao, s uzajamnim raketnim i dronovskim napadima koji su rezultirali civilnim žrtvama i velikom materijalnom štetom. Prvo je Iran lansirao napade na izraelske ciljeve, a zatim je uslijedio izraelski protuudar na važne lokacije u Teheranu.

Prema najnovijim podacima izraelske hitne službe Magen David Adom (MDA), u raketnom napadu na središnji Izrael poginule su četiri osobe – žena u 60-im godinama, žena u 80-im, dječak star oko 10 godina i jedna djevojčica. Prethodno je bilo objavljeno da su u napadu poginule tri osobe. Uz četvero mrtvih, MDA navodi kako liječi još 99 ozlijeđenih, od kojih su četvero u teškom stanju.

Pogođena rafnijerija u Teheranu

Istovremeno, izraelske obrambene snage (IDF) pokrenule su udare na više ciljeva u glavnom gradu Irana, Teheranu. Napadnuta su infrastrukturalna postrojenja povezana s iranskim nuklearnim programom, uključujući sjedište iranskog Ministarstva obrane i Organizacije za obrambene inovacije i istraživanja. Izraelska vojska tvrdi da su pogođene i dodatne lokacije za koje vjeruju da su služile za razvoj nuklearnog oružja i skrivanje nuklearne arhive režima.

Nakon izraelskog napada, iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) izdao je priopćenje u kojem tvrde da su meta bile izraelske vojne lokacije uključene u proizvodnju goriva za borbene zrakoplove te centri za opskrbu energijom. IRGC upozorava da će "iranski napadi biti intenzivirani" ako Izrael nastavi s napadima.

U istom priopćenju, IRGC navodi i da je tijekom noći uspješno "pratio i uništio tri krstareće rakete, deset dronova i desetke neprijateljskih mikro-dronova" na teritoriju Irana.