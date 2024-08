FOTO/VIDEO Djelovi Atene bez struje, naređena evakuacija jedne četvrti glavnog grada

Tijek događaja:

15:57 - Više četvrti u Ateni ostalo je bez struje. Pogođeni su semafori na velikim raskrižjima u centru grada. Grčke vlasti naredile su evakuaciju Dionisosa, predgrađa na sjeveru glavnog grada.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in the area of #Dionisos



🆘 If you are in the area, evacuate via Thiseos Avenue towards #Kifisia.



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/Vg7NSS7Fq6