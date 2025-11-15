Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
ZIMA IDE...

FOTO Stiže zahlađenje i snijeg: Pogledajte koji će dijelovi Hrvatske biti na udaru

Foto: Istramet/Goran Kovačić/Pixsell
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.11.2025.
u 16:14

U utorak će prolazno zapuhati jaka i olujna bura, na udare uglavnom podno Velebita i orkanska, koja će već u srijedu sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak

Nedjelja nam donosi djelomice sunčano, osobito na moru vjetrovito te iznadprosječno toplo vrijeme. Oblačnije i uz kišu u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Lokalno je moguća obilnija oborina, a u noći na ponedjeljak izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 21 °C. A onda nam slijedi obrat. 

Prema prognozi DHMZ-a od ponedjeljka do srijede, vrijeme će biti promjenljivo i kišovito, ponegdje uz obilnu oborinu i grmljavinu. Nevrijemena lokalno u ponedjeljak može biti uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji. U utorak postupno smirivanje sa zapada uz nagli pad temperature pa u višem gorju valja računati na snijeg.

U noći na srijedu i u srijedu razvedravanje. Umjeren i jak jugozapadni vjetar, na udare ponegdje i olujan će u ponedjeljak navečer okretati na sjeverac i sjeveroistočnjak te postupno slabiti. Na moru jako i olujno jugo, početkom tjedna, najprije na sjeveru okreće na jugozapadnjak te malo oslabi. U utorak će prolazno zapuhati jaka i olujna bura, na udare uglavnom podno Velebita i orkanska, koja će već u srijedu sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Prema sredini tjedna sve hladnije.

U noći na utorak naglo će zapuhati jaka bura s olujnim udarima i oštrim padom temperature zraka. Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a snijeg će obilniji biti u Gorskom kotaru gdje je izgledno i stvaranje značajnijeg pokrivača. Ne krećite na put u utorak bez zimske opreme, javlja Istramet. Temperature zraka oštro će se sniziti na prave zimske vrijednosti, a osjećaju hladnog vremena doprinositi će bura. Prije nove promjene koja vjerojatno stiže krajem tjedna, očekuje nas izraženiji jutarnji mraz u unutrašnjosti Istre.

Stiže val hladnoće i snijega? Sprema se poremećaj polarnog vrtloga, evo kada sve kreće
Ključne riječi
snijeg vremenska prognoza vrijeme

PR
prajdali100
20:46 15.11.2025.

Prema sredini tjedna sve hladnije a mjesec je studeni ! Što se ovo događa?

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
17:08 15.11.2025.

Jel može bar jednom mjesečno i prognozs za Hrvatsku, ili samo i samo za dalmatinerland?

