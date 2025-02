FOTO Proljeće na čekanju: Pogledajte ove karte, vraća se prava zima, minusi i snijeg

Bit će sve hladnije, glasi ukratko vremenska prognoza za idućih nekoliko dana. Danas još promjenjvo oblačno, poslijepodne uz češća sunčana razdoblja osobito na istoku i jugu. Na Jadranu mjestimice kiša, ujutro i na zapadu unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku i umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo do jako jugo i istočni vjetar. Najviša temperatura od 4 do 8, a na Jadranu između 12 i 16 stupnjeva.

Sutra na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana oblačnije, još tijekom noći i jutra lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, još u noći na otocima i jako, a uz obalu i istočni vjetar te bura. Najniža jutarnja temperature će biti od -4 do 0, na Jadranu od 6 do 10. Najviša dnevna između 5 i 9, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Početkom idućeg tjedna očekuje nas promjena vremena. "U iduća dva dana na kopnu promjenjivo oblačno uz više sunčanih razdoblja u nedjelju. U utorak oblačnije, a oborina ponajprije u južnijim predjelima. U unutrašnjosti Dalmacije moguća je kiša, a u gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg. Jutra će i dalje biti hladna, a snizit će se i dnevna temperatura", u HRT-ovoj prognozi navodi prognostičarka Tomislava Hojsak.

Da je pred nama promjena vidi se i iz sedmodnevne prognoze koju je objavio DHMZ.

Foto: DHMZ

Već u utorak dio Hrvatske je pod oborinama, a u srijedu se širi 'zahvaćeni' dio. Po onome što se sada vidi, na kontinentu bi moglo biti snijega. Slično prognozira i norveški Yr. Iako su tako dugoročne prognoze manje pouzdane, prema onome što se sad vidi na kartama, u Zagrebu bi snijega moglo biti i u utorak i srijedu, a zatim opet u petak, subotu i nedjelju.

Foto: Yr.no

