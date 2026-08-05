UŽIVO U tijeku središnja proslava obljetnice Oluje; Grlić Radman: Ostvarilo se sve što je Franjo Tuđman postavio kao cilj

Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995., na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu, koja je simbolizirala oslobođenje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja te kraj višegodišnje srpske pobune i agresije. Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma. Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

9.45 - Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je kako se ostvarilo sve što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman postavio kao cilj, a to je Hrvatska u okrilju EU-a, NATO-a i zemlja koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve. Ostaje nam još članstvo u OECD-u, ali tu smo na dobrom putu jer smo ispunili sve tražene kriterije, dodao je. Naglasio je da sa susjednim zemljama zapadnog Balkana možemo podijeliti naša iskustva i znanje jer nam je interes stabilnost ovoga prostora.

9.15 - Gradonačelnik Koprivnice i zastupnik u Hrvatskome saboru Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su žrtvovali zdravlje i živote kako bi Hrvatska danas mogla slaviti pobjedu te istaknuo da Dan pobjede treba biti podsjetnik na važnost zajedništva i ljubavi prema domovini. "Ovo je dan kada se svi moramo podsjetiti koliko su važni zajedništvo i ljubav prema domovini. To ne bismo trebali činiti samo kada smo ovdje, nego svakoga dana, jer jedino tako možemo graditi bolje, pravednije i odgovornije društvo nego što je ono danas", rekao je Jakšić. Video snimio: Hrvoje Zovko

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9.00 - „Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja“, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić čestitajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu VRO Oluja. „Svaki narod slavi svoje pobjede, posebno one koje je izborio kako bi bio slobodan. Naše pobjede morale su se dogoditi kako bismo našu lijepu Hrvatsku oslobodili od velikosrpskog agresora. Ništa drugo nije dolazilo u obzir“, poručio je ministar obrane. Naglasio je kako je Vojno-redarstvena operacija (VRO) Oluja jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu, koja je, uz akciju Bljesak, našoj Domovini donijela toliko iščekivanu i željenu slobodu. Video snimila Tamara Babun Zovko

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Poručio je i kako sigurnost Hrvatske nikad više „ne smije i neće doći u pitanje“, kako je pobjednička Hrvatska vojska snažnija nego ikad jer u opremanje i modernizaciju ulažemo najviše od osamostaljenja države. „Ipak, na prvom su nam mjestu ljudi, naše vojnikinje i vojnici, srce i duša naše Hrvatske vojske“, naveo je ministar Anušić. Naglasio je kako ulaganjem u obrambene sposobnosti Hrvatska učvršćuje sigurnost i mir. „Ne nadmećemo se i ne natječemo ni s kim, ali šaljemo poruku da nitko više nikad ne pomisli posegnuti za hrvatskim teritorijem“, naglasio je.

8.50 - Čestitku je uputio i načelnik Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Tihomir Kundid ističući kako operacija Oluja nije bila samo vojna pobjeda. Oluja nije bila samo vojna pobjeda, Oluja je pokazala visoku razinu sposobnosti, odlučnosti i koordinacije hrvatskih snaga, istaknuo je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid, prisjećajući se jednog od najslavnijih trenutaka hrvatske povijesti. Naglasio je kako je Oluja bila rezultat dugogodišnje borbe, stvaranja i jačanja Hrvatske vojske u ratnim okolnostima, kao i odlučnosti hrvatskog naroda da obrani svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost.

Na 31. obljetnicu te operacije s posebnom zahvalnošću odao je počast hrvatskim braniteljima, ističući kako su njihova hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema Domovini temelj slobode koju danas živimo. Poručio je kako „istodobno, s ponosom na pobjedničku prošlost, moramo biti jasno usmjereni prema budućnosti“. „Sigurnosno okruženje u kojem živimo brzo se mijenja, a suvremeni izazovi zahtijevaju moderne, tehnološki napredne, dobro opremljene i visoko osposobljene Oružane snage“, naveo je i istaknuo kako je zato ulaganje u nove sposobnosti, znanje i obuku Hrvatske vojske, interoperabilnost sa saveznicima i, prije svega, u čovjeka, jedan od naših najvažnijih strateških zadataka.

„Nasljeđe hrvatskih branitelja ne čuvamo samo sjećanjem nego i odgovornim djelovanjem. Čuvamo ga izgradnjom snažnih, spremnih i modernih Oružanih snaga RH, sposobnih odgovoriti na izazove današnjice i budućnosti. Time pokazujemo da razumijemo cijenu slobode i da smo odlučni ostaviti sigurnu, stabilnu i ponosnu Hrvatsku naraštajima koji dolaze“, naveo je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, „Neka nam žrtva hrvatskih branitelja zauvijek bude putokaz, a slobodna Hrvatska trajna obveza“, naveo je Kundid u čestitki.

7.40 - Dolazak premijera Andreja Plenkovića na misu u Kninu. Snimio Dario Topić

VIDEO Dolazak premijera Plenkovića na misu u Kninu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7.40 - Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, govoreći u Kninu o obljetnici operacije Oluja, podsjetio je na same početke Domovinskog rata, kada je obrana domovine počivala na entuzijazmu i hrabrosti mladih ljudi. Istaknuo je kako su se upravo mladići masovno priključivali postrojbama hrvatske policije, koje su u tim presudnim trenucima predstavljale jezgru budućih Oružanih snaga. Bio je to, kako je naglasio, početak stvaranja obrambene sile koja će se postupno graditi i jačati kroz teške ratne godine, pripremajući se za konačno oslobođenje zemlje.

Kroz godine rata, od tih prvih policijskih postrojbi stasala je Hrvatska vojska. Božinović naglašava da taj put nije bio nimalo lak, već je bio ispunjen golemom žrtvom. Svaki korak u razvoju Oružanih snaga, svaka pobjeda i svaki pedalj oslobođenog teritorija plaćen je nemjerljivim odricanjem i životima hrvatskih branitelja.

7.35 - Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u Kninu je, povodom obljetnice Oluje, govorio o osjećajima ponosa i sreće zbog ostvarene slobode. Naglasio je važnost odavanja počasti poginulima te je najavio poseban prelet Rafala koji će demonstrirati spremnost i sposobnosti Hrvatske vojske. "Uspjeli smo u onome što smo stoljećima sanjali i za što su stoljećima generacije ginule, a to je hrvatska država. Danas je dan koji trebamo obilježiti onako kako Hrvati to znaju, a to je zajedništvo i s jednim jedinim ciljem, a to je da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti, što ćemo svakako svi zajedno raditi", istaknuo je Anušić. VIDEO: Dario Topić

Izjava ministra Anušića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7.30 - Štićena kolona državnog vrha stigla u Knin. Snimio: Hrvoje Zovko

Štićena kolona državnog vrha stigla u Knin Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7.20 - U svečanoj atmosferi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ulice Knina bile su ispunjene ljudima iz svih krajeva zemlje. Među njima se isticao Dubravko Nagy, član Varaždinske građanske garde, povijesne postrojbe poznate i kao "Purgeri". U svojoj raskošnoj odori, bio je jedini pripadnik garde koji je ove godine stigao u Knin, no njegova misija bila je jasna i ispunjena dubokim poštovanjem. Kako je sam objasnio, našao se u blizini te je iskoristio priliku da u ime svoje postrojbe, Grada Varaždina i cijele Varaždinske županije oda počast onima koji su najzaslužniji za slobodu. Njegov dolazak bio je simboličan most između sjevera Hrvatske i mjesta na kojem je izvojevana konačna pobjeda. Glavni motiv njegova dolaska bio je polaganje svijeće i paljenje lampaša za sve poginule branitelje, a posebno za one koji su došli s varaždinskog područja. "Iskoristio sam priliku da u ime Varaždinske Građanske garde Grada Varaždina i Varaždinske županije položimo svijeću i zapalim lampaše za naše branitelje", izjavio je Nagy. Video snimila Tamara Babun Zovko

Izjava Dubravko Nagy, pripadnik Varaždinske građanske garde Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7.15 - Ministrica Marija Vučković i ministar Radovan Fuchs među prvima su stigli na misu

Foto: Dario Topić

6.30 - Knin se probudio na još jedan 5. kolovoza. Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja započela je u 6.30 sati budnicom ulicama grada i nastavit će se svečanom misom u 7.30 sati (Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta). Odavanje počasti poginulim i nestalim braniteljima predviđeno je kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića. Video: Tamara Babun Zovko

Budnicom u Kninu počela 31. obljetnica Oluje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

6.20 - Vijence će od 9 sati položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, HRVI, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova. U 9.40 sati počet će središnja svečanost (stadion NK Dinara, Fra Filipa Grabovca 5), a putem videozida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se tradicionalna ceremonija podizanja hrvatske zastave na Tvrđavi. Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom. Video: Mnogi su građani izvjesili hrvatske zastave na svojim balkonima (Snimio: Dario Topić)

Knin: Mnogi su građani izvjesili hrvatske zastave Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

6.10 - Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma. Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

6.00 - Nakon ulaska hrvatskih snaga u Knin pripadnici 7. gardijske brigade Puma iz Varaždina, prema zapovijedi generala Ivana Koradea, s jarbola na Kninskoj tvrđavi, između 9, 30 i 10 sati, skinuli su srpsku zastavu. Na jarbol su se među prvima popeli gardisti Jasmin Hadžić, Mario Bilać i Eduard Baltić, a zbog zapetljanog mehanizma veliki hrvatski barjak nisu mogli odmah podignuti na jarbol nego su ga razvili preko zidina tvrđave. Zastava je potom postavljena na jarbol, a dan poslije, prilikom dolaska u oslobođeni Knin, dočekala je prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Originalna hrvatska zastava podignuta na Kninskoj tvrđavi u kolovozu 1995. danas se čuva u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu. Ceremoniju podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi i ove će godine uz izvođenje hrvatske himne najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, nakon čega će uslijediti počasni plotuni.

5.50 - Središnja svečanost održat će se na stadionu NK Dinara, odakle će okupljeni putem videoveze pratiti podizanje zastave. U programu su predviđena obraćanja državnog vrha, čitanje povjesnice vojno-redarstvene operacije Oluja i imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u toj operaciji. Na Kninskoj tvrđavi postrojit će se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje u Oluji, nakon čega će uslijediti prikaz sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Od balvan-revolucije do poraza

5.40 - Početak rata na kninskom području veže se uz tzv. balvan-revoluciju u kolovozu 1990., kada su pobunjeni lokalni Srbi postavljanjem barikada započeli pobunu protiv nove hrvatske vlasti izabrane toga proljeća na prvim višestranačkim izborima nakon desetljeća komunističke vlasti. Tijekom 1991. ta je pobuna prerasla u otvoreni oružani sukob, potpomognut Jugoslavenskom narodnom armijom, a Knin je postao političko i vojno središte "samoproglašene Republike Srpske Krajine". Hrvatsko stanovništvo bilo je prognano iz grada, koji je ostao izvan ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske sve do vojno-redarstvene operacije Oluja i njegova oslobađanja 5. kolovoza 1995.

Vojno-redarstvena operacija Oluja započela je 4. kolovoza te godine napadom hrvatskih snaga na bojišnici dugoj gotovo 600 kilometara. Već sljedećeg dana oslobođen je Knin, a u hrvatski ustavnopravni poredak vraćen najveći dio dotad okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Zbog strateškog i simboličkog značaja Knina njegovo je oslobađanje postalo ključni trenutak Oluje. Proces uspostave teritorijalne cjelovitosti države dovršen je mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja 1998. godine. Operacija je trajala 85 sati, a u njoj je oslobođeno više od 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Sudjelovalo je gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije, poginula su 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali.

5.30 - U povodu 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, u utorak je u Kninu predstavljena fotomonografija "1995." u kojoj su ratni reporteri - autor Zoran Filipović i suautor Matko Biljak objavili više od stotinu fotografija 26 hrvatskih ratnih fotoreportera o toj hrvatskoj pobjedničkoj operaciji. To je treća fotomonografska knjiga iz Filipovićeve trilogije o Domovinskom ratu, prve dvije su bile naslovljene "1991." i "1993." Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved je istaknuo kako fotografije u knjizi "1995." svjedoče o licima hrvatskih branitelja pobjednika u vojno redarstvenoj operaciji Oluju. "Na licima hrvatskih branitelja pobjednika prepoznajemo optimizam", istaknuo je ministar Medved.