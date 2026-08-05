Varaždinski purgar sam stigao na proslavu: 'Narod diše za Oluju, s ponosom gledaju na naše branitelje'

U svečanoj atmosferi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ulice Knina bile su ispunjene ljudima iz svih krajeva zemlje. Među njima se isticao Dubravko Nagy, član Varaždinske građanske garde, povijesne postrojbe poznate i kao "Purgeri". U svojoj raskošnoj odori, bio je jedini pripadnik garde koji je ove godine stigao u Knin, no njegova misija bila je jasna i ispunjena dubokim poštovanjem. Kako je sam objasnio, našao se u blizini te je iskoristio priliku da u ime svoje postrojbe, Grada Varaždina i cijele Varaždinske županije oda počast onima koji su najzaslužniji za slobodu. Njegov dolazak bio je simboličan most između sjevera Hrvatske i mjesta na kojem je izvojevana konačna pobjeda.

Glavni motiv njegova dolaska bio je polaganje svijeće i paljenje lampaša za sve poginule branitelje, a posebno za one koji su došli s varaždinskog područja. "Iskoristio sam priliku da u ime Varaždinske Građanske garde Grada Varaždina i Varaždinske županije položimo svijeću i zapalim lampaše za naše branitelje", izjavio je Nagy. Time je želio istaknuti kako žrtva varaždinskih boraca nije zaboravljena te da se njihov doprinos pamti i cijeni diljem domovine. Naglasio je kako su branitelji iz njegova kraja sudjelovali na brojnim ratištima, ne samo na području Knina, već u mnogim dijelovima Hrvatske, dajući nemjerljiv doprinos u obrani i oslobađanju zemlje.

Izjava Dubravko Nagy, pripadnik Varaždinske građanske garde Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo ta svijest o rasprostranjenosti i važnosti varaždinskih branitelja u Domovinskom ratu predstavlja trajni motiv za članove Građanske garde da sudjeluju u obilježavanjima ključnih datuma hrvatske povijesti. "Zato naši dečki i pripadnici naše garde", kratko je pojasnio Nagy, aludirajući na to da se sjećanje na suborce njeguje gdje god je to moguće. Pripadnici povijesne postrojbe, kako je objasnio, sudjeluju u protokolima i obilježavanjima u različitim gradovima, ovisno o mogućnostima. Kao primjer naveo je Rijeku, gdje su proteklih godina također sudjelovali u proslavi pobjedničke Oluje, pokazujući time da se ponos i zahvalnost ne vežu samo za jedno mjesto.

Iako je ove godine bio jedini predstavnik svoje postrojbe u Kninu, Nagy je istaknuo kako mu je pripala posebna čast što je upravo on dobio priliku predstavljati svoj grad i županiju na središnjoj proslavi. "Evo, ja sam se našao osobno u blizini pa mi je pripala čast da ove godine u Kninu obilježimo Dan pobjede", skromno je kazao. Na pitanje o prvim dojmovima, iako je bilo rano jutro, Nagy je bio ispunjen pozitivnom energijom koja je vladala gradom. Opisao je atmosferu kao dokaz da narod istinski živi za ovaj dan i razumije njegovu važnost. "Vidite da narod diše za to. Mislim da znaju o čemu se radi. Sa ponosom gledaju na našu Oluju i na ono što su naši branitelji dali", zaključio je, dodavši kako su ga građani prepoznavali i srdačno pozdravljali.