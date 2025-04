FOTO Prvi put stali su pred kamere nakon svemirske odiseje, a svi su u čudu gledali u njezin izgled

Bez obzira na tvrdnje Elona Muska i Donalda Trumpa, astronauti Barry Wilmore i Sunita Williams nikada nisu bili zaglavljeni, niti nasukani u svemiru, a definitivno nisu bili napušteni ili ostavljeni. Svijet je u ponedjeljak, prvi put od njihovog povratka na Zemlju prije dva tjedna, čuo priču dvoje NASA-inih astronauta čiji se 10-dnevni let do Međunarodne svemirske postaje (ISS) prošlog ljeta pretvorio u devetomjesečnu odiseju. Njihova priča bila je izrazito u suprotnosti s narativom koji je dolazio iz Bijele kuće. Wilmore i Williams govorili su novinarima na konferenciji za tisak u Houstonu, nekoliko sati nakon zajedničkog pojavljivanja na Fox Newsu, i potvrdili da se nikada nisu osjećali zanemarenima niti da im je bilo potrebno spašavanje. Umjesto toga, rekli su da su mirno preuzeli dužnosti kao članovi posade svemirske postaje - "planirajući jedno, pripremajući se za drugo", kako je rekao Wilmore - dok je na Zemlji bjesnjela politička oluja oko njihovog statusa, piše Guardian.

Na konferenciji za tisak koju je NASA sazvala kako bi razgovarala o znanstvenim aktivnostima koje su astronauti obavili tijekom svog boravka u svemiru, Williams i Wilmore dali su diplomatske odgovore. "Narativ o zaglavljenosti i napuštenosti... da, čuli smo za to," rekao je Wilmore, prije nego što se vratio na pažljivo sročeno objašnjenje kako su im njihova obuka i pripreme omogućile da se besprijekorno prebace iz uloga testnih pilota novog svemirskog broda u rutinske članove posade ISS-a koji su sletjeli u Meksički zaljev 18. ožujka na rutinskom letu rotacije posade. "Plan je otišao daleko od onoga što smo planirali. Ali budući da smo u ljudskim svemirskim letovima, pripremamo se za bilo koji broj nepredviđenih situacija. Ovo je krivudav put. Nikad ne znate kamo će vas odvesti," kazao je. Wilmore je dodao da ne "želi upirati prstom" i umjesto toga želi "gledati naprijed" i učiti iz prošlih grešaka, piše Guardian.

I tijekom konferencije za medije opet su svi gledali izgled astronauta. Podsjetimo, šokantne slike prije i poslije pokazala su štetu koju mjeseci provedeni u surovim uvjetima svemira mogu nanijeti ljudskom tijelu. Od „pilećih nogu“ i „bebinih stopala“ do povećanog rizika od raka, stručnjaci upozoravaju da bi astronauti mogli godinama osjećati posljedice po zdravlje. Kada su Williams (59) i Wilmore (62) izašli iz kapsule SpaceX Crew Dragon, medicinski timovi požurili su im pomoći da legnu na nosila. Ovo je uobičajena procedura za astronaute koji se vraćaju iz svemira jer im oslabljeni mišići otežavaju hodanje pod gravitacijskim utjecajem Zemlje. Nakupljanje tekućine u glavi može dovesti do ozbiljnih medicinskih komplikacija. Kako se pritisak povećava, on vrši pritisak na oči i optičke živce, uzrokujući sindrom povezan sa svemirskim letovima (SANS). S vremenom, mikrogravitacija uzrokuje promjene u obliku oka, uključujući oticanje optičkog živca, spljoštenje stražnjeg dijela oka i razvoj nabora na mrežnici. SANS uzrokuje zamagljen ili nejasan vid kod oko 70% svih astronauta koji odlaze u svemir. Iako se vid astronauta obično vraća u normalu po povratku na Zemlju, NASA upozorava da neki učinci mogu biti trajni. NASA također upozorava da što dulje astronauti ostanu u svemiru, to je veći rizik od oštećenja vida, što je zabrinjavajuće s obzirom na iznimno dugu misiju Williams i Wilmorea.