FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota

Na južnoj osječkoj obilaznici, 31. listopada oko 12:15 sati, osječka policija zaustavila je osobni automobil marke BMW zbog sumnje na tehničku neispravnost. Vozilo je odmah upućeno na izvanredni tehnički pregled, koji je otkrio pet većih i četiri opasna nedostatka.
Zbog ozbiljnih problema s vozilom, ono je isključeno iz prometa oduzimanjem registracijskih pločica. Vozaču je izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 260 euraFOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota
