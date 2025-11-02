Naši Portali
DA NE POVJERUJEŠ

FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota

Foto: PU osječko-baranjska
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.11.2025.
u 08:56

Vozaču je izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 260 eura

Na južnoj osječkoj obilaznici, 31. listopada oko 12:15 sati, osječka policija zaustavila je osobni automobil marke BMW zbog sumnje na tehničku neispravnost. Vozilo je odmah upućeno na izvanredni tehnički pregled, koji je otkrio pet većih i četiri opasna nedostatka.

Zbog ozbiljnih problema s vozilom, ono je isključeno iz prometa oduzimanjem registracijskih pločica. Vozaču je izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 260 eura

FOTO Pogledajte s kakvim gumama je ovaj BMW izašao na cestu. Tehnički pregled otkrio još strahota
1/3

Komentara 3

Pogledaj Sve
AV
avangero
09:15 02.11.2025.

Kad se baja mora pokazati u BMWu a nema za jugo održavati, 80% auta kod nas je neodržavano

MM
Marljivi mrav
09:21 02.11.2025.

Onda koje su to strahote dalje kaj ne valja sa autom? Da znamo i mi ostalii pripaziti osim da se gume raspadaju?

