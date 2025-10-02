FOTO Pogledajte ove prognostičke karte, snažna oluja juri prema Europi: Evo gdje će biti najgore

Sjeverni Atlantik ostaje izuzetno aktivan dok se približavamo vrhuncu sezone oluja 2025./26. Dva uragana, Humberto i Imelda, trenutno izvode rijetku meteorološku interakciju poznatu kao Fujiwhara efekt, rotirajući jedan oko drugog u tropskom zapadnom Atlantiku. Prema najnovijim podacima, oluja Amy, nastala iz ostataka uragana Humberto, brzo se pojačava i kreće prema zapadnoj Europi, donoseći potencijalno opasne uvjete u Irsku i Škotsku već u petak. Sezona atlantskih oluja koja utječu na Europu traje od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2026. Popis od 21 imena oluja, od kojih svaka zemlja partner doprinosi s sedam imena, javno je izglasan tijekom ljeta. Imenovanje oluja ključno je za jasnu komunikaciju s javnošću, omogućujući bolju pripremu za potencijalno opasne vremenske uvjete. Oluja Amy označava početak sezone i predviđa se da će biti najsnažnija atlantska oluja dosad, piše Severe Weather.

Prema najnovijim vremenskim modelima, oluja Amy donijet će značajne utjecaje na Irsku i Škotsku u petak poslijepodne. Očekuju se snažni vjetrovi. Brzine vjetra doseći će 160-190 km/h, posebice na Vanjskim Hebridima, u Sjevernoj Irskoj i duž zapadne obale Škotske. Valovi visoki do 12 metara ugrozit će obalna područja, uz moguće poplave. Orografski učinak na Škotskom visočju, u Irskoj, Walesu i sjevernoj Engleskoj izazvat će obilne kiše, lokalno i preko 150 mm do nedjelje ujutro. U subotu će se oluja premjestiti prema Sjevernom moru, donoseći snažne vjetrove (preko 120 km/h) i visoke valove Nizozemskoj, sjevernoj Njemačkoj i Danskoj. Jak gradijent tlaka i snažna mlazna struja, s brzinama do 350 km/h na 300 mbar (oko 9000 m visine), povećavaju rizik od turbulencija za zračni promet.

Oluja Amy rezultat je brze ciklogeneze potaknute dubokim valom iznad sjevernog Atlantika i jakim gradijentima tlaka između Azora i zapadne Europe. Raspad Rexovog bloka nad istočnom Europom dodatno je olakšao prodor hladnog zraka, dok azorski maksimum održava progresivne doline. Ovo stvara idealne uvjete za intenziviranje oluje Amy, čiji će centralni tlak doseći vrhunac prije udara u zapadnu Europu. Stanovnici Irske, Škotske i drugih pogođenih područja trebali bi pratiti ažurirane prognoze Met Éireanna, Met Officea i KNMI-ja te se pripremiti za potencijalne prekide u prometu, poplave i štete od vjetra. Pomorske i zrakoplovne aktivnosti posebno su ugrožene zbog visokih valova i turbulencija.

U unutrašnjosti u petak i subotu u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U nedjelju uz jače naoblačenje mjestimice kiša ili pljuskovi. Vjetar u petak još umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočni i sjeverni, a u subotu prolazno do umjeren jugozapadni. Jutra hladna, u subotu ponegdje uz slab mraz, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Danju razmjerno svježe. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u petak. U subotu mjestimice umjerena naoblaka, a u nedjelju na sjevernom Jadranu ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina. U petak će još puhati jaka, mjestimice i olujna bura, a u Dalmaciji moguće i s orkanskim udarima. U subotu će bura naglo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a u nedjelju se očekuje jugo. Jutra poprilično svježa, a i maksimalna temperatura zraka bit će osjetno niža od prosjeka, navodi DHMZ.