Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Mark Rutte

Svijet strepi od Trumpova poteza, oglasio se šef NATO-a: 'Evo što će biti s našim odnosom'

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with NATO Secretary General Rutte in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/4
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
18.04.2026.
u 12:25

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da ne vjeruje u mogućnost izlaska SAD-a iz saveza te naglasio da američki nuklearni kišobran za Europu ostaje čvrsto sigurnosno jamstvo.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je nagađanja o mogućem povlačenju SAD-a iz obrambenog saveza, kazavši za nedjeljno izdanje lista Die Welt kako ne smatra da bi Sjedinjene Države mogle napustiti NATO savez. Istaknuo je i da američka nuklearna zaštita za Europu nije upitna te je opisao američki nuklearni kišobran kao krajnje jamstvo sigurnosti u Europi, rekavši kako vjeruje da će tako i ostati.

Posljednjih su tjedana izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa potaknule bojazan od toga da bi SAD mogao napustiti savez. Trump je kritizirao, kako je kazao, nedovoljnu potporu NATO partnera u ratu protiv Irana. Američki Senat morao bi odobriti povlačenje NATO-a dvotrećinskom većinom, što se smatra vrlo malo vjerojatnim.

Rutte se prošli tjedan u Bijeloj kući sastao s Trumpom i nakon toga rekao da je Trump bio "očito razočaran" zbog potpore samo nekoliko država članica transatlantskog saveza. Kazao je kako su među spornim točkama korištenje vojnih baza i misija osiguranja Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta izdvojio Španjolsku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Rutte je novinama rekao da razumije Trumpovu frustraciju. Pozvao je Europu da ojača svoju obrambenu industriju, kazavši kako je to ključno da se održi odvraćanje i obrana.

Ključne riječi
Donald Trump Mark Rutte NATO

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
12:03 18.04.2026.

Trump je zreo za neki konzilij.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!