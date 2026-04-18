Svijet strepi od Trumpova poteza, oglasio se šef NATO-a: 'Evo što će biti s našim odnosom'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je nagađanja o mogućem povlačenju SAD-a iz obrambenog saveza, kazavši za nedjeljno izdanje lista Die Welt kako ne smatra da bi Sjedinjene Države mogle napustiti NATO savez. Istaknuo je i da američka nuklearna zaštita za Europu nije upitna te je opisao američki nuklearni kišobran kao krajnje jamstvo sigurnosti u Europi, rekavši kako vjeruje da će tako i ostati.

Posljednjih su tjedana izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa potaknule bojazan od toga da bi SAD mogao napustiti savez. Trump je kritizirao, kako je kazao, nedovoljnu potporu NATO partnera u ratu protiv Irana. Američki Senat morao bi odobriti povlačenje NATO-a dvotrećinskom većinom, što se smatra vrlo malo vjerojatnim.

Rutte se prošli tjedan u Bijeloj kući sastao s Trumpom i nakon toga rekao da je Trump bio "očito razočaran" zbog potpore samo nekoliko država članica transatlantskog saveza. Kazao je kako su među spornim točkama korištenje vojnih baza i misija osiguranja Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta izdvojio Španjolsku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Rutte je novinama rekao da razumije Trumpovu frustraciju. Pozvao je Europu da ojača svoju obrambenu industriju, kazavši kako je to ključno da se održi odvraćanje i obrana.