Veliki problem za Europu izašao na vidjelo: Moćni sustavi već su zastarjeli dok ih nabavi

Proteklih nekoliko godina, od početka rata u Ukrajini, dronovi su uvelike promijenili strategije ratovanja. Oni su postali jedan od ključnih aspekata modernog ratovanja te se brzo razvijaju. No, upravo bi to mogao biti problem za Europu. Naime, tehnologija dronova razvija se brže nego što ih vlade uspijevaju nabaviti, navodi Euronews te dodaje kako prije ruske invazije niti jedna europska vojska nije imala više od 2000 dronova. Ukrajina je povećala proizvodnju dronova s 2,2 milijuna u 2024. na 4,5 milijuna u 2025. godini. Osim povećanja količine, mijenjaju se i njihove mogućnosti pa mnogi brzo postaju zastarjeli.

"Dronovi se tehnološki razvijaju svakih tri do šest mjeseci. Zato je izazovno kupovati milijune dronova za koje znate da će biti zastarjeli već za 12 mjeseci", opisao je Nikolaus Lang, direktor tvrtke Boston Consulting Group. Tempo razvoja je znatno ubrzan, a europski mehanizmi nabave za to nisu predviđeni.

Iako kontinent predvodi u istraživanju i objavljuje vrhunske radove, europski laboratoriji ne uspijevaju svoja otkrića pretvoriti u sustave za bojište. "Europa je u svijetu istraživanja, a SAD u svijetu primjene“, usporedio je Lang. Osim toga, SAD ima i prednost jedinstvenog tržišta nabave vrijednog više od 900 milijardi dolara godišnje. Europski kombinirani obrambeni proračuni iznose oko 450 milijardi dolara, ali su raspršeni. Rezultat su, kako ističe Euronews, dupliciranje, fragmentacija i nemogućnost postizanja razmjera potrebnih da se istraživanja pretvore u stvarne sposobnosti.

Lang procjenjuje da bi europski suvereni obrambeni tehnološki ekosustav mogao biti izgrađen za vjerojatno pet, a realnije deset godina. NATO već osniva centre za inovacije dronova i zajedničke programe, a cilj je zatvoriti jaz između istraživanja i spore primjene. "Ukrajina inovira brzinom ratnog vremena. Europa je još uvijek na brzini mirnodopskog vremena", ustvrdio je Lang.