Ako uvozite auto iz Njemačke, na ovo obavezno pripazite: Vozač na njihovoj autocesti platio paprenu kaznu od 30 000 eura

Carinski službenici na autocesti A96 kod Sigmarszella u Njemačkoj u petak su zaustavili vozača s transportom koji ga je na kraju skupo stajao. Zbog prijevoza preuređenog Mercedesa V-klase sa švicarskim registarskim oznakama, za koji nije postojala potrebna dokumentacija 66-godišnji njemački državljanin morao je odmah platiti čak 30.000 eura, javlja Fenix magazin.

Ovaj slučaj predstavlja važno upozorenje svima koji često prevoze vozila preko granica Europske unije, osobito iseljenicima koji nisu upoznati sa strogim pravilima njemačke carine. Vozilo je, naime, bilo modificirano za pogrebne svrhe, što znači da ne spada u standardnu serijsku proizvodnju.

Upravo takve preinake i dodatna oprema značajno povećavaju njegovu vrijednost, što je carini poslužilo kao temelj za izračun davanja. Iako je vozač tvrdio da automobil samo prevozi u radionicu na sjeveru Njemačke, to nije utjecalo na odluku carinskih službenika.

Tijekom kontrole vozač nije mogao predočiti dokumente koji bi dokazali da je vozilo uredno prijavljeno pri ulasku u carinski sustav. Službenici su stoga odmah obračunali uvozne troškove u iznosu od oko 30.000 eura, uključujući carinu i porez na uvoz, uzimajući u obzir vrijednost vozila i troškove transporta.

Budući da nije imao alternativu, vozač je iznos podmirio odmah putem bankovnog transfera. Predmet je potom proslijeđen kaznenom odjelu Glavnog carinskog ureda u Ulmu, koji će odlučiti hoće li protiv njega biti pokrenut dodatni postupak.

Ovakve situacije nisu rijetkost, jer mnogi vozači pogrešno vjeruju da vozilo ne treba prijaviti ako u Europsku uniju ulazi privremeno ili radi popravka. Međutim, propisi su jasni - svako vozilo koje dolazi izvan EU mora biti prijavljeno carini.

Čak i kada se vozilo prevozi na prikolici, to se u carinskom smislu smatra uvozom. Za kratkotrajne transporte postoje opcije tzv. privremenog uvoza, no takav postupak potrebno je zatražiti unaprijed. U suprotnom, vozači riskiraju da im se već pri prvoj kontroli naplati puni iznos svih davanja.

Autocesta A96, koja povezuje München s Lindauom i vodi prema švicarskoj granici, poznata je kao jedna od najstrože nadziranih prometnica u južnoj Njemačkoj. Carinski timovi ondje redovito provode ciljane kontrole, osobito vozila s registracijama izvan Europske unije ili neuobičajenih transporta.

Iako je vozač već podmirio visoki iznos, njegov slučaj time nije zaključen. Nadležni odjel sada utvrđuje postoji li osnova za sumnju u pokušaj izbjegavanja poreznih obveza. Ovaj događaj još jednom pokazuje da nepoznavanje propisa ne oslobađa odgovornosti – a pogreške se u ovakvim situacijama skupo plaćaju.