FOTO Plenković: Škola je impresivna, medicinsko osoblje potrebno je tržištu

Gotovo 10 milijuna eura vrijedna je novoizgrađena zgrada Medicinske škole u Karlovcu, škole koja od osnutka, a ove godine slavi 65 godina postojanja, uvijek ima popunjene klupe učenicima koji uvijek imaju sigurno mjesto na tržištu rada. Posebno danas, kako je rekla i ministrica zdravstva Irena Hrstić na otvorenju novog objekta, kada hrvatsko tržište vapi za medicinskih sestra, tehničarima, liječnicima, svim medicinskim osobljem.

Vrijednost zgrade, koja na 3.300 četvornih metara ima 13 učionica, 11 specijaliziranih kabineta s kuhinjom i blagovaonicom te sportskom dvoranom, iznosi 9,3 milijuna eura, moglo se čuti na otvorenju, a novu je zgradu i premijer Andrej Plenković nazvao impresivnom. Opremljena je svom najmodernijom tehnikom i tehnologijom za školovanje učenika koji stručnu praksu odrađuju na par koraka od škole, u Općoj bolnici Karlovac.

- Današnji dan kada imamo ovu svečanost otvorenja nove školske zgrade, a iz stare zgrade koja je nastradala u potresu iselili smo 2023. godine, je za mene posebno emotivan, jer je to i početak mog petog mandata. Smatram to i osobnim uspjehom jer sam uspjela realizirati projekt na ponos Karlovačke županije i Grada. Stvorena je čvrsta veza između škole, Opće bolnice Karlovac i Veleučilišta u Karlovcu gdje mnogi naši učenici nastavljaju obrazovanje. Ideja o dogradnji naše škole javila se još 2008. godine, a sada je i realizirana. Šumarska i drvodjeljska škola, Gimnazija Karlovac i Ekonomsko - turistička škola pomogle su nam da nastavnici procesi traju dok se gradila naša nova škola, jer su nas udomili u svojim školama i hvala im na tome - istaknula je Jasminka Štajcer, ravnateljica Medicinske škole Karlovac.

Škola ima 14 razrednih odjela u smjerovima medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar i farmaceutski tehničar, a na izdvojenoj lokaciji u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu imaju i četiri razreda u smjeru medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Pohvalila je i izvođača, AB Gradnju, koja je gradnju škole završila mjesec dana prije roka, pa su učenici novu školsku godinu započeli i novog školi. Ministar Radovan Fuchs kazao je da je Karlovačka županija biti vjerojatno druga županija u Hrvatskoj u kojoj će se škole moći prijeći u jednosmjenski rad, obzirom na brzinu obnova i dogradnje školskih objekata.

- Dogradnja 12 škola, rješava se 14 vrtića, sve je to dio velikog ciklusa u Karlovačkoj županiji, odnosno u Hrvatskoj. Naime, ova je Vlada osigurala novac da smo mogli ući u velik ciklus infrastrukturnih izgradnji vrijedan čak 2,7 milijardi eura. Ne znam kad će se to ponoviti, no ta će nam infrastruktura trajati još popriličan broj godina. Nema promašene investicije u obrazovanje i zato nam je to jako važno. I ova Medicinska škola je primjer tog ulaganja. Mi smo povećali broj medicinskih škola u Hrvatskoj i sad ih je 39 sa ukupno nešto više od 11.000 učenika u tim školama, a najviše ih se obrazuje za medicinske sestre i tehničare općeg usmjerenja. U odnosu na otprije pet godina, imamo tisuću učenika više u tom zanimanju - kazao je ministar Fuchs.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić kazao je da je projekt dio velikog ciklusa ulaganja u dogradnje i gradnje školskih objekata i vrtića u čitavoj županiji, a samo u Karlovcu u realizaciji su projekti vrijedni 50 milijuna eura, dok je županica Martina Furdek Hajdin dodala da su sredstva osigurana kroz Fond solidarnosti, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a ostatak Karlovačka županija kako bi mladima osigurali najbolje uvjete za školovanje. Dodala je kako je ova škola u rangu Centra kompetencija.

– Točno je da živimo u vremenu velikih prilika. Ciklus ogromnih investicija u obrazovni sustav nije normalan. Govorimo o 2,7 milijardi eura ulaganja u predškolsko obrazovanje, osnovne i srednje škole, visokoškolsko obrazovanje i u sportske dvorane. To su ulaganja bez presedana u obrazovani sustav. Samo u Karlovačkoj županiji, vezano uz škole i vrtiće, radi o 12 projekata vrijednih 48 milijuna eura, od čega je 31,5 eura bespovratnih sredstava. Sestrinstvo je jako važno i trebat će nam još više ulaganja u skrb, prvenstveno onih treće dobi. Kombinacija obrazovanja, snaženje zdravstvenog sustava i brige o najugroženijima mora biti temelj društvene solidarnosti, što se pokazuje konkretnim politikama na terenu. Ova škola u Karlovcu doista je impresivna i čestitam svima koji su bili uključeni u projekt - kazao je premijer Andrej Plenković koji je sa suradnicima i obišao zgradu, nove učionice i kabinete.