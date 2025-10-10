FOTO Petir i Troskot upisali se u elitnu vojnu školu: Uočeni na fotografiji MORH-a

Ministarstvo obrane objavilo je ovih dana fotografije s nedavnog posjeta polaznika Ratne škole “Ban Josip Jelačić” Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu. Na slikama koje je MORH objavio vide se i saborski zastupnici Marijana Petir i Zvonimir Troskot, koji su među ovogodišnjim polaznicima 28. naraštaja Ratne škole.

Uz objavu fotografija, Ministarstvo obrane navelo je: “Polaznici 28. naraštaja Ratne škole ‘Ban Josip Jelačić’ s načelnikom Ratne škole brigadirom Nenadom Samardžijom posjetili su Zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu u srijedu, 8. listopada 2025. Polaznike je dočekao načelnik ureda zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadir Jurica Radić te je polaznike Ratne škole upoznao s misijom i vizijom Hrvatske kopnene vojske, organizacijskom strukturom i razmještajem postrojbi, planovima modernizacije i aktivnostima u 2025. i 2026. godini.”

Saborska zastupnica Marijana Petir za 24sata je potvrdila da je doista jedna od polaznica 28. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić”. Odluku o upisu objasnila je u kontekstu globalnih izazova i svojih saborskih dužnosti. - U svijetu koji je uzdrman neprijateljstvima, previranjima, ratovima i ubrzanim promjenama, međunarodna zajednica se nalazi u razdoblju duboke neizvjesnosti i povećanog rizika. To posebno dolazi do izražaja na sastancima na kojima sudjelujem (u svojstvu predsjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, članice Odbora za europske poslove, članice Odbora za vanjsku politiku, voditeljice Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska - Izrael i zamjenice člana u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe), stoga traženje održivih rješenja koja će voditi računa o postizanju mira te očuvanju života i ljudskog dostojanstva, kao i obnovi i razvoju u svim područjima, osim političke volje, iziskuje posjedovanje specifičnih znanja i vještina - izjavila je Petir.

Dodala je kako je obrazovanje koje nudi Ratna škola ključno za razumijevanje suvremenih sigurnosnih izazova te donošenje informiranih odluka. Ratna škola “Ban Josip Jelačić” najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Hrvatskoj. Namijenjena je časnicima Oružanih snaga, ali i državnim službenicima i dužnosnicima s najmanje deset godina radnog iskustva u državnoj službi. Godišnje se upisuje tek 15 polaznika. Ratnu školu ranije je završio i HDZ-ov zastupnik Ante Bačić Baćo, dok su prema informacijama iz MORH-a zaprimljene i prijave Matka Kuzmanića i Darija Zurovca za buduće naraštaje.