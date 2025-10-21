Naši Portali
PREDALA VJERODAJNICE

FOTO Ovo je nova Trumpova veleposlanica u Hrvatskoj? Stigla je na Pantovčak kod Milanovića

Nicole McGraw
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
1/6
Autori: Sandra Veljković, Maša Ilotić Šuvalić
21.10.2025.
u 13:31

Kako je pisao Večernji list njezina veza s Trumpom je lokacija - povezuje ih okrug Palm Beacha gdje McCraw živi i radi i gdje Trump ima imanje Mar-a-Lago, koje neki zovu "ljetnom Bijelom kućom" ili "Bijelom kućom na jugu" i to što je dala novac za njegovu kampanju.

Predsjednik Zoran Milanović primio je vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država Nicole McGraw. U pratnji veleposlanice na Pantovčaku bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza, kao i vojni izaslanik obrane SAD-a brigadir Scott McLearn.

Podsjetimo, američki Senat potvrdio je Nicole McGraw za novu veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj. "Čestitamo Nicole McGraw na potvrdi američkog Senata za imenovanja američkog veleposlanika u Hrvatskoj! Radujemo se što ćemo joj poželjeti dobrodošlicu u Zagreb i raditi pod njezinim vodstvom na unapređenju američkih interesa i produbljivanju snažnih veza između naših zemalja", objavila je tada američka ambasada. Kako je pisao Večernji list njezina veza s Trumpom je lokacija - povezuje ih okrug Palm Beacha gdje McCraw živi i radi i gdje Trump ima imanje Mar-a-Lago, koje neki zovu "ljetnom Bijelom kućom" ili "Bijelom kućom na jugu" i to što je dala novac za njegovu kampanju. Trump je McGraw opisao kao filantropkinju, poduzetnicu i svjetski poznatu kolekcionarku umjetnina.  

– Otvorila je svoju prvu umjetničku galeriju u Palm Beach Gardensu 2006., a otada je izgradila bazu klijenata po cijelom svijetu, kao i uspješan investicijski fond specijaliziran za ulaganje u lijepu umjetnost. Približila je lijepu umjetnost ljudima vodeći neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities te prikupila milijune dolara za zanemarenu i zlostavljanu djecu kao članica odbora humanitarne organizacije Place of Hope – napisao je Trump na platformi Truth Social.

Ono što se o njoj zna, zna se iz biografije na stranici njezine galerije. Kaže da je diplomirala povijest umjetnosti na Southern Methodist University u Dallasu u Teksasu i da ima veliku zbirku kubanske umjetnosti, ali i smisla za biznis. – Zanimljiv novi projekt za Nicole bio je Canvas Art Fund, koji je osnovala 2016. To je hedge fond specijaliziran za prepoznavanje, nabavu i marketing umjetničkih djela koja postaju dostupna zbog problema njihovih vlasnika, prilikom bankrota, požara ili razvoda. Može ih nabaviti uz značajne popuste i preprodati ih po stvarnoj tržišnoj vrijednosti – kaže se u njezinoj biografiji.
FE
Felix
13:40 21.10.2025.

Na sirove krumpire vec je naucena.🤣

Avatar sprdanac
sprdanac
14:12 21.10.2025.

Ajme koja je ovo sad muka za našeg Svezalicu i Najpametnijeg predsjednika ikad na svijetu. Stigla mu neka šojka iz Texasa koja je na funkciju došla novcima i ništa se ne razumije u srpske filmove i muziko kao Veličanstveni On.. Plus lik kipi od mizoginije. Srčani će dobit od muke.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

