ZA LET PLATILI 145.000 DOLARA

Kako su bogataši pobjegli s Bliskog istoka? Iskoristili su ono što mnogima nije dostupno

Dora Taslak
14.03.2026.
u 18:07

Na jednom je letu, primjerice, bila grupa od 12 ljudi i pas. Letjetli su iz Maskata u Istanbul te za petosatni let izdvojili 145.000 dolara

Rat na Bliskom istoku, koji je počeo 28. veljače, izazvao je najveći poremećaj zračnog prometa oko Perzijskog zaljeva od pandemije koronavirusa. Zbog kontinuiranih napada projektilima i dronovima, zatvoren je zračni prostor, a mnogi su komercijalni letovi otkazani. S obzirom na to, naglo je porasla potražnja za privatnim čarter letovima s Bliskog istoka, a oni koji si to mogu priuštiti plaćaju astronomske cijene kako bi napustili regiju.

"Potražnja za privatnim čarterima značajno je porasla posljednjih dana jer su rasporedi komercijalnih zrakoplova u dijelovima regije postali ograničeni ili nepouzdani", rekao je John Matthews, predsjednik i osnivač privatne zrakoplovne tvrtke AirX, za CNN. "Vidimo zahtjeve ultra-bogatih obitelji, multinacionalnih korporacija koje premještaju više rukovoditelje te većih grupa poput sportskih ekipa koje još uvijek moraju putovati zajedno“, dodao je.

Foto: Flightradar24/screenshot

Bernardus Vorster, izvršni direktor privatne čarter tvrtke SHY Aviation, rekao je da inače postoji do 15 privatnih letova iz Maskata, Dubaija i Rijada dnevno, no kako je u jednom danu prvog tjedna veljače taj broj skočio na 98. Povećana potražnja, ograničen broj dostupnih zrakoplova i viši troškovi osiguranja doprinijeli su i višim cijenama, rekao je Vorster, kao i činjenica da se zrakoplovi uglavnom vraćaju u regiju prazni, što znači da klijenti plaćaju oba pravca putovanja. 

Na jednom je letu, primjerice, bila grupa od 12 ljudi i pas. Letjetli su iz Maskata u Istanbul te za petosatni let izdvojili 145.000 dolara (oko 135.200 eura). Isti bi let prije sukoba koštao oko 60.000 dolara. Osim što su skupi, privatni čarter zbog manjeg kapaciteta ne mogu zamijeniti opseg komercijalnih zrakoplova. No, brojne su države, među kojima i Hrvatska, organizirale repatrijacijske letove za svoje državljane. 
