Izbori koji odlučuju smjer države: Hoće li Mađarska ostati na Zapadu?

Mala crna spomen-ploča na pročelju kuće broj 99 na budimpeštanskom bulevaru Andrássy podsjeća na događaj iz studenog 1956. godine. Tada su sovjetske trupe ušle u Mađarsku i brutalno ugušile antikomunističku revoluciju. Ipak, pojedini sovjetski vojnici odbili su sudjelovati u krvoproliću nad mađarskim borcima za slobodu – zbog čega su i sami pogubljeni.

Stanovnicima palače koja se nalazi nasuprot, ta ploča vjerojatno nije po volji. U toj se zgradi tada nalazilo veleposlanstvo Sovjetskog Saveza, gdje su izvršena pogubljenja. Danas je to veleposlanstvo Ruske Federacije u Mađarskoj. Neki ruski dužnosnici i dalje mađarsku revoluciju iz 1956. nazivaju „fašističkim ustankom". Rusija, koja sebe u mnogočemu vidi kao nasljednicu Sovjetskog Saveza, za događaje iz 1956. nikada se nije ispričala.

Gotovo sedamdeset godina kasnije čini se da ta zgrada ponovno igra jednu tužnu ulogu. Rusko veleposlanstvo u Budimpešti navodno je postalo svojevrsni moskovski zapovjedni centar u mađarskoj izbornoj kampanji. U suradnji s premijerom Viktorom Orbánom, njegovom vladom i strankom Fidesz, odatle se navodno organiziraju prljave kampanje protiv oporbenog kandidata Pétera Magyara. Na to upućuju informacije više istraživačkih novinara, kao i informacije koje su procurile s jedne sjednice mađarskog parlamenta.

„Polittehnolozi" u Budimpešti?

Već je mjesecima jasno da će parlamentarni izbori 12. travnja biti svojevrsni referendum o tome hoće li se Mađarska okrenuti Istoku ili Zapadu. Međutim, najnoviji događaji dodatno su zaoštrili situaciju: izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina o Mađarskoj, kao i prikriveno rusko miješanje, pokazuju da su izbori u Mađarskoj dobili širi europski i geopolitički značaj. Radi se o tome pripada li Mađarska Europskoj uniji i Zapadu ili Rusiji, piše DW .

Prošlog tjedna mađarski istraživački novinar Szabolcs Panyi s portala Vsquare, pozivajući se na izvore iz europskih obavještajnih službi, objavio je da je tročlani tim tzv. „polittehnologa" doputovao u Mađarsku kako bi pomogao Orbánu da ponovno pobijedi na izborima 12. travnja. U Rusiji se „polittehnolozima" nazivaju politički savjetnici koji već desetljećima organiziraju Putinove izborne pobjede.

Vojska trolova i manipulacija algoritmima

Panyi je poznat po pouzdanim istraživačkim tekstovima. Za DW kaže da je informacije o ruskom utjecaju na izbore dobio iz tri neovisna izvora u europskim obavještajnim službama. Ruski tim navodno radi pod nadzorom Sergeja Kiriyenka, zamjenika čelnika ruske predsjedničke administracije. Njihov zadatak je organizirati kampanju na društvenim mrežama protiv Pétera Magyara i njegove stranke Tisza. „Narativi Orbánove vlade na društvenim mrežama do sada su bili slabi i neučinkoviti", kaže Panyi. „Rusi žele pomoći Orbánu svojom vojskom trolova, manipulacijama algoritama i sadržajem koji širi strah, kako bi kampanju podigli na novu razinu."

Upozorenja zapadnih obavještajnih službi

Ubrzo nakon Panyijeve objave, mađarski su mediji izvijestili da se na zatvorenoj sjednici parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost govorilo o upozorenjima zapadnih obavještajnih službi da se u Budimpešti nalaze ruski „polittehnolozi". Predstavnici vlade rekli su, međutim, da njihova prisutnost nije potvrđena. Ovog je tjedna list Financial Times objavio da je Kremlj angažirao moskovsku IT i propagandnu tvrtku „Agencija za društveni dizajn" (ASD) kako bi pomogla Orbánu u kampanji. Ta je agencija u Rusiji poznata po organiziranju dezinformacijskih kampanja i nalazi se pod sankcijama EU-a, SAD-a i drugih država.

Ruski veleposlanik napada Magyara

Nakon objave tih informacija, rusko veleposlanstvo u Budimpešti dodatno je potaknulo špekulacije priopćenjem da novinara Panyija „dobro poznaju" i da „otvoreno širi dezinformacije". Veleposlanstvo tvrdi da u njemu ne boravi nikakva delegacija pod vodstvom Kiriyenka. Istovremeno su tiskovna služba veleposlanstva i ruski veleposlanik u Budimpešti Jevgenij Stanislavov osobno napali oporbenog čelnika, optužujući ga za širenje lažnih informacija.

Péter Magyar kritizirao je rusko miješanje u izbore i napisao veleposlaniku: „Mi Mađari nasljednici smo boraca za slobodu iz 1956. godine. Nitko nas ne može zastrašiti ni ucjenjivati." Većina Mađara glasat će 12. travnja za to da je mjesto Mađarske u europskom savezu, rekao je Magyar. Pozvao je i Orbána da sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost i objasni građanima „što se zapravo događa".

Putinovi pouzdani partneri

Orbán i njegova vlada, kao i Kremlj, odlučno negiraju da Rusija utječe na mađarsku izbornu kampanju. Ipak, Orbánova vlada održava bliže političke odnose s Rusijom nego gotovo s bilo kojom drugom državom. Otkako je Orbán došao na vlast 2010. godine, on i Putin sastajali su se gotovo svake godine. Mađarski premijer, unatoč sankcijama EU-a i SAD-a protiv Moskve, i dalje inzistira na ruskim isporukama nafte i plina, kao i na suradnji u području nuklearne energije.

Krajem prošle godine Putin je pohvalio Orbána kao „čelnika koji zastupa nacionalne interese" i rekao da će se s političarima poput njega Europa „ponovno roditi". Početkom ožujka mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó boravio je u Moskvi, gdje se sastao s Putinom. Kao znak prijateljstva, ruski predsjednik predao je Mađarskoj dvojicu ukrajinskih ratnih zarobljenika mađarskog podrijetla, koji su se prethodno u ruskim propagandnim videosnimkama – prikazivanima i u mađarskim državnim medijima – izjasnili proruski. Prošlog tjedna Putin je zaprijetio da bi Rusija mogla obustaviti isporuke energije Europi, ali je naglasio da će nastaviti opskrbljivati „pouzdane partnere", među kojima su Mađarska i Slovačka. Istraživački novinar Szabolcs Panyi smatra da je ta prijetnja još jedna vrsta Putinove pomoći Orbánu u kampanji. „On signalizira Mađarima da će benzinske pumpe presušiti i gospodarstvo stati ako ne glasaju za njegovog saveznika", kaže Panyi.