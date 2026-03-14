Tomašević i Benčić dobili još jedan liderski mandat, najavili osvajanje vlasti

"Izgradili smo stranku koja je pokazala da zna surađivati sa srodnim političkim strankama poput SDP-a i drugih prisutnih hrvatskih političkih stranaka. Pokazala smo da znamo postići dogovor i držati se tog dogovora što je u politici jako bitno. I tako će biti u budućnosti jer nas čeka zajednička borba z aosvajanje vlasti, a onda vjerujem i obnašanje te vlasti nakon sljedećih parlamentarnih izbora". Poručio je to danas gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s izborne skupštine stranke Možemo na kojoj je uz Sandru Benčić ponovno izabran za stranačkog koordinatora. Oboje novih-starih lidera stranku Možemo voditi će i iduće četiri godine.

Tomašević je osim što je najavio osvajanje vlasti na idućim parlamentarnim izborima poručio i kako Možemo na odstupa od temeljnih stranačkih vrijednosti- socijalne pravde, ekološke održivosti, rodne ravnopravnosti i demokratizacije društva, ali i dodao kako mu se čini da živimo u vremenu u kojemu netrpeljivost, omalovažavanje, nepoštenje i korupciju vidimo baš svaki dan. I da je zbog toga nadu teško zadržati. - Lakše je prepustiti se cinizmu, pognuti glavu i nadati se da će to nekako proći. Ali neće to proći samo od sebe. Mi u Možemo nećemo se prepustiti cinizmu i nećemo pognuti glavu-kazao je.

Da ne znaju samo osvojiti vlast nego ju i zadržati što su pokazali u Zagrebu naglasila je pak nova-stara koordinatorica stranke Sandra Benčić koja je poručila i kako nije uvije lako biti član stranke Možemo. Orkestrirani napadi, laži i difamacije postali su, kazala je, sastavni dio političkog govora i vladajuće stranke, ne više samo ekstremne desnice.

- Sada su ti napadi osobito jaki i bit će još jači jer ovi izbori danas i sve što smo radili posljednjih mjeseci na jačanju stranke jest priprema za osvajanje nacionalne vlasti-kazala je Benčić. Uvjerena je da se u Hrvatskoj može dobro živjeti od rada i da Hrvatska može biti zemlja koja je sigurna za djecu od nasilja, siromaštva, u kojoj obitelji ne moraju biti robovi banaka da bi imali gdje živjeti. Cilj Možemo, a što je jedan od razloga zbog kojeg i trpe velike napade, kazala je, je da se moć i bogatstvo redistribuiraju.

Na stranačkoj izbornoj skupštini kao gost bio je i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kao što je, uostalom, nedavno na SDP-ovoj konvenciji jedan od uzvanika bio i Tomislav Tomašević. Štoviše, upravo na SDP-ovoj stranačkoj konvenciji Tomašević je de facto i javno najavio savez dvije stranke koje zajedno planiraju na idućim izborima osvojiti vlast i potom vladati državom, kao što je slučaj i u glavnom gradu.

Hajdaš Dončić poručio je danas kako je za SDP dobro osnivanje i etabliranje stranke Možemo i da male razlike koje postoje između dvije političke opcije su dobre i odlične za razvoj demokracije i hrvatskog društva. - Te male razlike činit će našu koaliciju čvršćom i dat će sinergiju prema građanima-kazao je Hajdaš Dončić. Kritizirao je i aktualnu HDZ-ovu vlasti kazavši da ta stranka bježi od argumentirane rasprave o mirovinama, stagnaciji javnog zdravstva, nedostatku nove industrijske strategije. Za HDZ je rekao da je bundeva bez koštica.

- A koštica u bundevi je esencija, ona je dodana vrijednost. Oni dodane vrijednosti nemaju, oni su odbačena bundeva nakon Noći vještica-kazao je Hajdaš Dončić. Osim šefa SDP-a na izbornu skupštinu Možemo stigli su i partneri iz drugih srodnih stranama, Dalija Orešković, predsjednica stranke DOSiP, Anka Mrak-Taritaš ispred GLAS-a, kao i Vula Tsetsi, koordinatorica Europske stranke zelenih, koordinator grupacije Zeleni/ESA u Europskom parlamentu Bas Eickhout, kao Thomas Waitz ispred austrijskih Zelenih, zastupnik u Europskom parlamentu, i Biljana Đorđević ispred Zeleno-levog fronta.

Možemo je izabralo i novo prošireno vodstvo, devet članova Upravnog odbora i 30 članova Vijeća Možemo, za koje se kandidirao dvostruko veći broj kandidata. Unutarstranački izbori provedeni su po novom Statutu koji je mijenjan kako bi rast i brojnost lokalnih organizacija bili popraćen većom predstavljenošću u glavnim tijelima stranke. U Upravni odbor izabrani su Dušica Radojčić, Danijela Dolenec, Maja Šintić, Igra Šain Kovačević, Damir Bakić, Ivana Kekin, Dobriša Adamec, Boris Kiš i Marin Živković.