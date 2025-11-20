Naši Portali
FOTO Monstruozna paukova mreža: Našli je na albanskoj granici, ima čak 111.000 paukova!

20.11.2025.
u 12:50

Otkrivena paukova mreža pokriva otprilike 106 četvornih metara i sadrži dvije vrste pauka

Znanstvenici su otkrili divovsku paukovu mrežu koja se proteže na više od 100 četvornih metara i sadrži oko 111 000 pauka u špilji na granici između Grčke i Albanije, prema studiji objavljenoj u časopisu Subterranean Biology.

Dom je ovih člankonožaca "Sumporna špilja", izuzetno bogata tim elementom, koja se nalazi u klancu Vromoner. Otkrivena paukova mreža pokriva otprilike 106 četvornih metara i sadrži dvije vrste pauka.

Slike koje je u srijedu primio AFP prikazuju dijelove ove ogromne mreže koja visi sa zida špilje poput teške crne baršunaste zavjese, duboko u špilji na grčko-albanskoj granici, koju znanstvenici u speleološkoj opremi promatraju s fascinacijom. U časopisu istraživači opisuju "otkriće (...) izvanredne skupine kolonijalnih pauka", iako su dvije vrste obično samotne.

Stručnjaci napominju da je ovo "prvi dokumentirani slučaj formiranja kolonijalne mreže kod tih vrsta", dodajući da se golema mreža sastoji od "brojnih pojedinačnih mreža u obliku lijevka, od kojih je svaka strateški postavljena na području gdje su trofički resursi, odnosno hrana, obilni". "Neki dijelovi mreže mogu se odvojiti od zida pod vlastitom težinom", opisuju.
Ključne riječi
Paukova mreža pauci

