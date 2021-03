FOTO U Grčkoj izbili veliki neredi nakon što je policajac pendrekom provjeravao pridržavanje mjera

Grčki policajac je ozlijeđen u glavu u utorak navečer u sukobu u predgrađu Atene na prosvjedu na kojemu je sudjelovalo 5.000 ljudi protiv "policijskog nasilja", priopćila je policija.

Fotograf agencije France Pressea na mjestu događaja izvijestio je da je sukob počeo kada se skupina od dvjestotinjak ljudi uputila u policijsku stanicu na trgu Nea Smyrni, u mirnom predgrađu Atene, gdje je u nedjelju policajac palicom premlatio mladića dok je provjeravao poštuju li se epidemiološke mjere.

Nasilni prosvjednici su kamenjem i molotovljevim koktelima gađali policijsku stanicu, a policajci su uzvratili suzavcem i vodenim topovima. Zapaljeno je desetak kanta za smeće, zbog čega su vatrogasci morali intervenirati, javlja France Presse.

Redarstvenik koji je zadobio tešku ozljedu glave prevezen je u bolnicu, izvijestila je policija.

Maskirani prosvjednici su napadali i novinare i fotografe na mjestu događaja, navodi policija.

Demonstration against a police crackdown on gatherings in Athens

Gotovo 5000 ljudi, po procjeni policije, sudjelovalo je u prosvjednoj povorci protiv "policijskog nasilja" noseći transparente na kojima je pisalo: "Drotovi, van iz naših četvrti" i "Parkovi su mjesta za smijeh a ne za jaukanje od boli".

Policija je rekla da je prije početka sukoba uhitila prosvjednike koji su posjedovali molotovljeve koktele i željezne palice.

