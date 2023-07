FOTO Na šibenskoj tržnici prve smokve: Cijena im je 45 kuna

Prve ovogodišnje smokve stigle su na šibensku tržnicu. Kako su nam tamo objasnili, riječ je ranoj smokvi, takozvanoj petrovki, koja sazrijeva oko blagdana svetog Petra, pa otuda i ime.

Smokva, simbol Dalmacije, bogata je fitonutrijentima, vitaminima i antioksidansima, a sadrži malo kalorija. Na 100 grama voća je 60 kalorija, uglavnom prirodnih šećera. Prepune su željeza, fosfora, kalija, kalcija, magnezija, vitamina B6, E, C, A, te betakarotena.

Konzumacija ovog voća regulira tlak, povoljno djeluju na kardiovaskularno zdravlje, a visoke razine vlakana mogu pospješiti mršavljenje...

Cijene kilograma smokve na šibenskoj tržnici kreću se od četiri do šest eura, odnosno od 30 do 45 nekadašnjih kuna. Puno se ovo ljeto govori o ovogodišnjim cijenama na Jadranu pa će im mnogima i smokva biti preskupa. No sudeći po zakonu prodaje i potražnje, sigurno ima i onih kojima ova cijena ni najmanje ne smeta.