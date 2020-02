FOTO Kao u hororu: Pogledajte što su podstanari ovom čovjeku napravili od stana

Da iznajmljivanje stana nije samo dodatan i lagodan izvor prihoda već biznis koji sa sobom nosi strašne probleme nanovo je dokazao jedan slučaj, a koji više nalikuje na horor film nego na stvarnu priču. Naime, stanodavac Amerikanac Jerry Ciro Ucci na svojem je Facebook profilu nedavno objavio fotografije stana nakon što su ga napustili podstanari. Nije dugo trebalo da se njegov status počne brzo širiti.

Potpuno rezigniran i ljutit objavio je oko 40 fotografija kojima je prikazao kako su se neljudski prema njegovoj nekretnini odnosili podstanari. Njegovi prijatelji ali i šira američka te svjetska javnost ostala je zatečena viđenim. Kažemo svjetska budući da je Jerry status objavio prošlu nedjelju, a do danas je sakupio više od 30 tisuća reakcija, a podijeljen je gotovo 60 tisuća puta.

“Ovaj stan izdao sam jednoj obitelji na šest mjeseci. Tražio sam preporuke i provjerio ih i sve je djelovalo super. Kada su izašli, dočekala me šteta u stanu u iznosu od 10.000 dolara. Kada se u to ubroje i troškovi koje nisu platili, sve izađe oko 15.000 dolara (više od 100.000 kuna). Držali su životinje danima zaključane u stanu, tamo su vršile nuždu u tolikoj mjeri da je sve procurilo u stan ispod. U svakoj prostoriji našao sam životinjski izmet, a negdje i fekalije razmazane po zidu. Svaki komad namještaja djeca su išarala, a da ne govorim o insektima kojima se ne zna broj. Smrdi kao u štali i pitam se hoću li i kako ikada ukloniti taj miris. Inače ne bih postavljao ovakve slike, ali kako se ljudi stalno bune što stanodavci traže depozit i preporuke, evo vam odgovora zašto do toga dolazi”, poručio je Ucci na Facebooku.