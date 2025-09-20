Naši Portali
Nova Ljeskovica

FOTO: Jeste li vidjeli ovog mladića? Odšetao od kuće danas i od tada mu se gubi svaki trag

Željko Živković
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 21:48

Policija poziva sve koji posjeduju bilo kakve korisne informacije o Željku Živkoviću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Policijska uprava požeško-slavonska traga za Željkom Živkovićem, mladićem rođenim 1992. godine u Novom Sadu, koji je nestao 20. rujna 2025. godine u naselju Nova Ljeskovica. Prema dostupnim informacijama, Živković se udaljio s adrese boravišta u nepoznatom pravcu.

Osobni podaci:

Ime i prezime: Željko Živković

Datum rođenja: 1992.

Mjesto rođenja: Novi Sad

Državljanstvo: Hrvatsko

Prebivalište: Vukovar

Boravište: Nova Ljeskovica

Osobni opis:

Visina: oko 190 cm

Kosa: smeđa

Boja očiju: smeđa

Nos: srednji

Uši: srednje

Lice: ovalno

Razvijenost: srednja

Osobiti znak: nedostaje drugi zub lijevo

Odjeća u trenutku nestanka:

bijela majica kratkih rukava

plave kratke hlače

visoke bijele čarape

crne natikače

Policija poziva sve koji posjeduju bilo kakve korisne informacije o Željku Živkoviću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Također, informacije se mogu dostaviti putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Svaka informacija može biti od velike važnosti u pronalasku nestale osobe.

