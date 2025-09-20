FOTO: Jeste li vidjeli ovog mladića? Odšetao od kuće danas i od tada mu se gubi svaki trag

Policijska uprava požeško-slavonska traga za Željkom Živkovićem, mladićem rođenim 1992. godine u Novom Sadu, koji je nestao 20. rujna 2025. godine u naselju Nova Ljeskovica. Prema dostupnim informacijama, Živković se udaljio s adrese boravišta u nepoznatom pravcu.
Osobni podaci:
Ime i prezime: Željko Živković
Datum rođenja: 1992.
Mjesto rođenja: Novi Sad
Državljanstvo: Hrvatsko
Prebivalište: Vukovar
Boravište: Nova Ljeskovica
Osobni opis:
Visina: oko 190 cm
Kosa: smeđa
Boja očiju: smeđa
Nos: srednji
Uši: srednje
Lice: ovalno
Razvijenost: srednja
Osobiti znak: nedostaje drugi zub lijevo
Odjeća u trenutku nestanka:
bijela majica kratkih rukava
plave kratke hlače
visoke bijele čarape
crne natikače
Policija poziva sve koji posjeduju bilo kakve korisne informacije o Željku Živkoviću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Također, informacije se mogu dostaviti putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.
Svaka informacija može biti od velike važnosti u pronalasku nestale osobe.