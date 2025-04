FOTO Došao na Zemlju proslaviti 70. rođendan. Pogledajte povratak najstarijeg aktivnog američkog astronauta

Torta, darovi i skromna obiteljska proslava možda su način na koji naši stariji sugrađani proslavljaju svoj 70. rođendan, no NASA-in najstariji astronaut Don Pettit na svoj sedamdeseti vratio se iz svemira na Zemlju, jureći prema njoj u svemirskoj letjelici i završavajući sedmomjesečnu misiju na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS). Svemirska kapsula Sojuz s Pettitom i njegovim ruskim kolegama iz posade Aleksejem Ovčininom i Ivanom Vagnerom sletjela je u nedjelju uz pomoć padobrana u kazahstansku stepu, blizu grada Žezkazgana u 6:20 sati po mjesnom vremenu, točno na Pettiteov okrugli rođendan, objavila je ruska svemirska agencija Roskosmos.

NASA-ine snimke slijetanja gotovo su idilične. Prikazuju malu kapsulu koja pada prema Zemlji uz pomoć padobrana, a u pozadini se vidi izlazak sunca. Provevši 220 dana na ISS-u, Pettit, Ovčinin i Vagner Zemlju su obišli 3520 puta i na kraju misije završili putovanje od ukupno 93,3 milijuna milja, objavila je Nasa. Bio je to četvrti svemirski let za Pettita, koji je u svojoj 29-godišnjoj karijeri proveo 590 dana ili više od 18 mjeseci u orbiti. Ipak, on nije najstarija osoba koja je letjela u orbitu. Taj rekord pripada Johnu Glennu, koji je 1998., s navršenih 77 godina letio u NASA-inu misiju. Umro je 2016. godine.

Astronauti su pokazivali palčevima prema gore dok su ih spasioci iznosili iz letjelice do medicinskog šatora. Pettit i dvojica ruskih kozmonauta sada će provesti neko vrijeme prilagođavajući se gravitaciji. Potom će Pettit, rođen u Oregonu 20. travnja 1955. biti prevezen u kazahstanski grad Karagandu, a nakon toga će se ukrcati u NASA-in zrakoplov koji će ga odvesti u agencijski Svemirski centar Johnson u Houstonu, dok će Ovčinin i Vagner otputovati u glavnu rusku svemirsku bazu za obuku u Zvjezdanome gradu blizu Moskve. Prije odlaska s ISS-a, posada je zapovjedništvo nad svemirskim brodom predala japanskome astronautu Takuyi Onishiju.

GALERIJA NASA-in projekt Artemis najambiciozniji je svemirski projekt u ljudskoj povijesti